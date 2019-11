Rilevatore gas: vantaggi, modelli e prezzi

Fonte immagine: pixinoo via iStock

Disporre in casa di un rilevatore di gas aumenta la sicurezza della famiglia: ecco quali sono i vantaggi, i modelli più diffusi e i prezzi.

Per garantire il massimo della sicurezza e della serenità in casa, un rilevatore di gas diventa uno strumento indispensabile. Questo dispositivo, dalle dimensioni poco ingombranti, è infatti pensato per emettere un distinguibile allarme sonoro in presenza di ambienti saturi di gas dannosi per la salute, alcuni dei quali anche potenzialmente letali. Ma quali sono i vantaggi, i modelli e i prezzi?

Sul mercato sono disponibili le più svariate tipologie di rilevatori di gas, a seconda della sostanza da identificare. I più diffusi sono certamente quelli in grado di monitorare le emissioni date dalla combustione di carbone o legna, la presenza di metano o propano e, naturalmente, i rilevatori di monossido di carbonio. Da collegare alla rete elettrica oppure a batteria – in alcuni modelli anche ricaricabile – hanno il vantaggio di allertare gli abitanti della casa della presenza di gas nocivi prima che gli stessi inquilini possano accorgersene. In questo modo, si potrà rapidamente areare il locale e predisporre una sicura evacuazione. Si seguito, qualche consiglio.

Rilevatori di gas: i migliori

D Modun, rilevatore di GPL, gas naturale e carbone

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di un device pratico da installare, D Modun offre il suo rilevatore di GPL, gas naturale ed emissioni di carbone. Dalle forme ridotte e dall’interfaccia semplificata, il dispositivo si collega direttamente alla rete elettrica, grazie all’apposita presa presente sul retro. Dotato di un piccolo display digitale, emette un avviso sonoro in presenza di valori fuori norma di metano, propano, butano, alcano, oleofina e arene. I sensori sono di alta qualità con chip SMT, dispongono inoltre di certificazione CE e ROHS per il massimo dell’affidabilità e della sicurezza.

Il rilevatore è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 22.09 euro. Qui per acquistarlo.

UpStartech, rilevatore di monossido di carbonio

Torna al menu dei prodotti

È sempre molto importante disporre di un rilevatore di monossido di carbonio, un vero e proprio “killer silenzioso” poiché impercettibile dall’uomo. UpStartech offre un dispositivo economico e facile da utilizzare, dotato di pulsante di test e di comodo display per la lettura dei valori monitorati. Presenta un allarme acustico molto alto – superiore agli 85 decibel – affinché possa essere udito da tutta la famiglia, anche durante il sonno. Funzionando grazie a tre comuni batterie AAA, può essere installato davvero ovunque, anche dove non è presente una vicina presa elettrica.

Il device è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 17.99 euro. Qui per acquistarlo.

OurJob, rilevatore di gas naturale, GPL e carbone

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di un rilevatore in grado di identificare i principali gas che potrebbero essere presenti in casa – tra cui metano, butano, propano, alcano, olefina e arene – OurJob propone una soluzione dotata di porta USB. Il dispositivo, dalle forme circolari e dal comodo display di lettura, emettere un segnale acustico al raggiungimento di livelli di saturazione preoccupanti, superiori al 5% del LEL. I sensori sono certificati CE e ROHS, mentre la presenza di una batteria ricaricabile interna lo rende particolarmente pratico. La ricarica avviene proprio grazie al già citato cavo USB.

Il rilevatore è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 35.39 euro. Qui per acquistarlo.

X-Sense, rilevatore fotoelettrico di monossido di carbonio

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di un rilevatore fotoelettrico di monossido di carbonio, X-Sense offre una soluzione molto affidabile. I sensori interni fotoelettrici ed elettrochimici, infatti, rilevano anche le più piccole quantità del pericoloso gas, riducendo al minimo i falsi negativi. L’allarme da 85 decibel, inoltre, permette di allertare in modo efficace e immediato tutti i membri della casa. Oltre ai livelli fuori soglia, il dispositivo monitora anche le concentrazioni di monossido nel tempo, lampeggiando quando la presenza del gas risulta in crescita, ma non ancora dannosa. Inoltre, il rilevatore può godere di una garanzia di 10 anni.