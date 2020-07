Rifiuti a Roma: uomo multato 80 volte, ironia social

Incastrato dalle videocamere trappola un uomo che gettava illegalmente rifiuti alla periferia di Roma, ad annunciarlo la Sindaca Virginia Raggi.

Parliamo di: Inquinamento Ambientale

Nuovo intervento della Sindaca Virginia Raggi sulla questione rifiuti a Roma. La prima cittadina capitolina ha pubblicato un video nel quale viene ritratto un uomo intento a gettare in maniera impropria elettrodomestici rotti, mobili e altri oggetti da un veicolo Ape.

In totale disprezzo delle leggi e dell’inquinamento ambientale, l’uomo è stato “immortalato” per 80 volte dalle telecamere trappola posizionate dal Comune di Roma. In seguito agli accertamenti sono state disposte le relative sanzioni. A commento delle immagini la sindaca ha scritto:

Queste immagini parlano da sole. Pensate questo zozzone è stato beccato ben 80 volte dalle nostre fototrappole. Si tratta di un incivile seriale pizzicato nel quadrante Nord-Ovest di Roma a gettare rifiuti di diverso genere, anche speciali e pericolosi, con tre mezzi diversi. L’uomo è stato identificato e sanzionato duramente dal Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia di Roma Capitale, su mandato della Procura di Roma che ha disposto anche il sequestro dei furgoni utilizzati per lo smaltimento illecito.

La pratica era consolidata: utilizzo di veicoli differenti (posti sotto sequestro) e operazioni di scarico in un tempo massimo di 1-2 minuti. Molti apprezzamenti alla sindaca, ma anche tanta ironia da parte degli utenti. Alcuni chiedono multe salatissime e perfino la vendita all’asta dei veicoli utilizzati per le azioni.

Altri come “Fabio P.” sottolineano come ci sia voluto fin troppo tempo per fermare l’autore degli illeciti: “Lo hanno beccato 79 volte a commettere infrazioni e non gli hanno mai fatto niente e solo all’80esima sono passati all’azione? Andrebbe denunciato pure chi per 79 volte è stato zitto”. C’è anche chi ha deciso di prenderla con un po’ più di ironia, come “Gabriele D.C.”: