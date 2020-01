Riciclo plastica fai da te, macchinario low cost per creare nuovi oggetti

Riciclare la plastica a casa e realizzare nuovi oggetti: questo è quanto promette l'ideatore del macchinario Precious Plastic.

Un nuovo macchinario potrebbe consentire di riciclare la plastica a casa e utilizzarla per creare nuovi oggetti. Un riciclo fai da te che potrebbe persino trasformarsi in un’attività commerciale, basta un po’ di fantasia e di iniziativa. A promettere tali benefici è l’ideatore del macchinario Precious Plastic, che punta così a contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale da materiali plastici.

Il progetto Precious Plastic è nato nel 2013 come parte della tesi di laurea del designer olandese Dave Hakkens. Da allora l’attenzione intorno al macchinario è cresciuta e si è arrivati al punto da fornire diverse varianti, alcune appositamente studiate per tradursi in una impresa commerciale.

Alla base di tutto però vi è la possibilità di prendere i propri rifiuti in plastica, tritarli e poi modellarli in una nuova forma, creando nuovi oggetti ad esempio vasi, centrotavola, cestini per la frutta o decorativi, copri-lampade o anche solo un filo (riutilizzabile ad esempio come materia prima per una stampante 3D).

Il macchinario Precious Plastic è gratuito per quanto riguarda la progettazione e le istruzioni di montaggio. La spesa per chi volesse iniziare a riciclare in casa la plastica e creare nuovi oggetti riguarda le materie prime per assemblarlo, definite dagli ideatori come “abbordabili” in quasi tutti i Paesi. Si va dai 200-250 dollari delle versioni più economiche, fino a circa 1200 dollari dei macchinari più complessi.