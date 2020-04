Riciclo degli pneumatici esausti: Costa firma il decreto EndOfWaste

Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha confermato via Twitter la firma del decreto per il riciclo degli pneumatici esausti.

I provvedimenti in materia di ambiente in Italia non si fermano. Questo il messaggio inviato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa attraverso il suo profilo Twitter. Nello specifico viene indicato come firmato il decreto #EndOfWaste, che regolerà il recupero e il riciclo degli pneumatici esausti.

Nello specifico saranno interessate dal riciclo circa 400mila tonnellate di gomma ogni anno. Come dichiarato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un tweet:

Un raggio di sole in questo periodo buio. Firmato il decreto #EndOfWaste per gli pneumatici esausti. 400mila tonnellate l’anno che diventano asfalto, panchine, campi da calcio ecc ecc. Dobbiamo ripensare la nostra economia, dalla vecchia lineare e infinita a quella nuova circolare.

Un esempio è rappresentato dagli 8000 metri quadrati di strada asfaltata in Sardegna. Nell’ambito di un progetto Ecopneus è stato rifatto, utilizzando un asfalto ottenuto grazie anche alla gomma riciclata proveniente dagli pneumatici esausti, un tratto della centralissima via Roma a Olbia.