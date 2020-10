Riciclare videocassette in modo creativo

Dai mobiletti ali accessori da indossare: selezione di idee di riciclo creativo per riutilizzare le vecchie videocassette in modo pratico e creativo.

Parliamo di: Riciclo creativo

Le vecchie videocassette sono ancora presenti in molte case, magari messe da parte in un angolo dimenticato o ammassate direttamente in soffitta, soppiantate ormai definitivamente dai più sofisticati DVD e Blu-Ray. Sia che si tratti di VHS con film originali completi di custodia, sia delle semplici videocassette anonime utilizzate prevalentemente per registrare dalla TV, sono tutti oggetti in disuso che rappresentano una straordinaria fonte da cui attingere per dedicarsi al riciclo creativo.

Le possibilità di riciclo delle videocassette sono notevoli, utilizzando solo le custodie, la vera e propria VHS o perfino il nastro interno. Le dimensioni uniformi, i colori utilizzati, il peso molto contenuto e soprattutto la forma regolare permettono di dare sfogo alla fantasia creando complementi d’arredo, oggetti per la casa e accessori originali e indubbiamente vintage. Ecco alcune idee facili da mettere in pratica.

Mobiletti per la casa fatti di VHS

Maneggevoli e facili da assemblare, le vecchie videocassette possono essere unite insieme per dare vita a uno scaffale o a delle mensole da appendere al muro. Avendo a disposizione un certo quantitativo di VHS, inoltre, è anche possibile costruire un tavolino perfetto per arredare una sala TV: per ottenere una struttura solida è sempre preferibile incollare le videocassette su un supporto liscio e resistente, come un pannello di compensato abbastanza sottile o del cartone molto rigido. In questo modo si realizzano sia il piano vero e proprio sia le gambe di sostegno. Utilizzando sempre della colla a caldo o comunque molto resistente è possibile costruire un moderno portaombrelli a pianta quadrata, incollando le videocassette a coppie di due in senso verticale e su quattro lati, fino a ottenere l’altezza desiderata. Ancora più semplice è realizzare delle mensole quadrate da appendere al muro.

Idee per riciclare le custodie

Le custodie delle vecchie videocassette si prestano bene per molti usi. È possibile, ad esempio, riutilizzarle come astucci per contenere materiale di cancelleria o altri oggetti, sfruttando al meglio la chiusura pratica e sicura. Se si ha a disposizione una vecchia collezione di film in VHS, ormai sostituiti con i DVD, è possibile utilizzarli per realizzare un pannello decorativo realizzato con l custodie originali sistemate come un collage, ammirando in questo modo una carrellata di locandine di vecchi capolavori del cinema. E ancora, una vecchia custodia aperta, sistemata in verticale, può trasformarsi in un porta gioielli molto funzionale: è sufficiente applicare all’interno e su entrambi i lati uno strato di gommapiuma rivestita di tessuto, da utilizzare per appendere bracciali, anelli e orecchini tenendoli sempre a disposizione.

Riciclare i vecchi nastri VHS

Chi è dotato di una certa manualità e ama potersi progettare e creare gli accessori in autonomia, può riutilizzare i nastri VHS per comporre borse, realizzare decorazioni per la casa e rivestimenti originali per diversi tipi di oggetti. Il nastro, infatti, può essere prelevato dall’interno della videocassetta e utilizzato come se fosse una fibra tessile, intrecciandolo ad hoc in modo da realizzare creazioni originali di sicuro effetto.