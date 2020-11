Riciclare carta da regalo in modo creativo

Fonte immagine: Pixabay

Come riutilizzare ritagli di carta da regalo per realizzare oggetti e decorazioni per la casa: ecco una guida per mettere in pratica le idee più originali.

Parliamo di: Riciclo creativo

Quanti fogli di carta da regalo si accumulano in casa ogni anno? Da quella natalizia alla più classica usata per impacchettare i regali di compleanno, la carta da regalo si rivela utile in svariate occasioni ma il rischio è sempre quello di “collezionare” rimasugli di dimensioni diverse, spesso inutilizzabili. Una valida via d’uscita è data dal riciclo creativo, un’attività che permette di riciclare ogni tipologia di carta per trasformarla in decorazioni, oggetti e decorazioni originali. I progetti creativi da mettere in atto sono infiniti, alcuni molto facili da realizzare semplicemente utilizzando forbici e colla. Ecco una selezione di idee creative a portata di tutti.

Bouquet di carta

Avendo a disposizione vari ritagli di carta da regalo, di qualsiasi colore o fantasia, è possibile preparare un originale bouquet di fiori da tenere in un vaso di vetro, o più semplicemente da appoggiare su uno dei mobili del salotto. Si procede avvolgendo su se stesso una striscia di carta da regalo rettangolare, cercando di dare una forma regolare e replicando l’operazione in modo da comporre tanti boccioli di diametro simile. Il lembo finale può essere facilmente incollato, in modo da chiudere bene il fiore ed evitare che si apra. A questo punto, è necessario procurarsi diversi fili di alluminio (ad esempio riciclando delle comuni grucce usate per appendere gli abiti), da rivestire con della carta e da inserire delicatamente alla base di ogni fiore. Come tocco finale, un foglio di carta da regalo abbastanza ampio deve essere usato per avvolgere il bouquet, creando un effetto molto realistico.

Sottobicchieri fantasia

Può sembrare un’operazione complessa, invece ricavare dei sottobicchieri rotondi dalla carta da regalo inutilizzata è facile e creativo: ogni ritaglio deve essere ripiegato più volte sul lato lungo in modo da creare una striscia non troppo sottile di larghezza pari a circa mezzo centimetro. Ciascuna striscia deve essere arrotolata su sé stessa e fissata con della colla vinilica, eventualmente aggiungendo una seconda e anche una terza striscia in modo concentrico così da ottenere il diametro desiderato. Per rendere il sottobicchiere ancora più resistente, inoltre, è possibile usare un sottile strato di colla vinilica da spennellare su tutta la superficie del sottobicchiere, lasciandolo asciugare.

Decorazioni natalizie

Se il Natale si avvicina, un’idea creativa molto originale è quella di usare i ritagli di carta da regalo per creare decorazioni fai da te. Per realizzare delle palline per l’albero, ad esempio, si devono ricavare tanti dischi di carta rotondi del medesimo diametro, da piegare a metà incollando ciascuna parte alla metà di un altro disco. Procedendo in questo senso, si ottiene un oggetto di forma sferica al quale è possibile applicare un semplice nastrino colorato, in modo da appendere la decorazione all’albero. E se lo stesso albero fosse interamente fatto di carta da regalo? Per mettere in pratica questa idea è necessario preparare diverse strisce rettangolari di carta, caratterizzate da larghezze differenti. Ciascuna striscia deve essere piegata in modo da formare tanti “gradini” alti circa 2 centimetri, disponendo poi il foglio a ventaglio e incollando le estremità a un secondo foglio piegato nel medesimo modo. A questo punto, è sufficiente completare l’operazione e disporre i vari piani uno sopra l’altro, in modo fa formare la struttura di un albero di natale.