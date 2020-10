Rex, il gatto senza zampe anteriori è una star dei social

Il simpatico gatto rosso Rex vive la sua disabilità con estrema naturalezza, i suoi video sono diventati virali e hanno fatto incetta di fan.

L’adorabile gatto Rex è diventato una star dei social network grazie a una serie di video pubblicati dai suoi proprietari su Tik Tok. Ciò che lo distingue dai suoi simili è la mancanza di buona parte degli arti anteriori e di una porzione di coda. Triste risultato di una caduta accidentale in un lago ghiacciato avvenuta quando, ancora giovane, girovagava per le aree verdi della sua terra d’origine: il Canada.

Le temperatura basse hanno inciso sulla salute delle sue estremità che si sono subito congelate, e per questo motivo ne è stata decisa l’amputazione. Ma questa disabilità fisica non ha mai impattato sulla sua voglia di muoversi e giocare, il micione dal pelo rosso è un vero atleta. La famiglia è orgogliosa della sua intraprendenza e della mancanza di paura che lo spingono ad affrontare la quotidianità con estrema naturalezza.

Un T-Rex a forma di gatto

La mancanza dei due arti anteriori spesso spinge il micio ad assumere pose differenti dalla consueta a quattro zampe, la più comune è quella che lo vede muoversi sulle due zampe posteriori. Aggirandosi per casa in posa verticale come un adorabile T-Rex, non a casa il gatto è stato ribattezzato Rex proprio per la camminata simile a quella del dinosauro.

Il micione si è adattato perfettamente alla nuova condizione fisica, scende le scale e scavalca mobili con una destrezza senza pari. Per ogni discesa e risalita ha messo in atto strategie specifiche per evitare cadute improvvise, come mostrano gli stessi video. Il piccolo di solito si muove spingendo la parte posteriore del suo corpo verso il bordo così da atterrare comodamente sulle zampe posteriori. Ma nulla gli è precluso perché gioca, corre, si arrampica e osserva il mondo come tutti i gatti.

Tanto da rifiutare agevolazioni e facilitazioni di sorta, come il tappeto posizionato dalla famiglia sul pavimento per impedire scivolate improvvise. Ma Rex lo ignora spingendosi a utilizzarlo come lettiera. Niente sconti per Rex che affronta la vita con tutta la sua energia e allegria, amato e adorato dai suoi fan social.

