Rete di Cotone: addio al sacchetto ortofrutta compostabile

Pochi lo sanno, ma si può utilizare sacchetti alternativi a quelli compostabili del supermercato. Si risparmia e si fa un favore al pianeta.

Non tutti lo sanno, ma la normativa attuale consente di usare buste alternative a quelle offerte dal supermercato nel reparto ortofrutta. E grazie a queste geniali ed ecologiche reti di cotone, si risparmia sulla spesa e in più si fa un favore all’ambiente.

Il sacchetto biodegradabile del supermercato ha creato parecchie polemiche. Nessuno infatti ha nulla da obiettare sulla sacrosanta lotta alla plastica, ma -giustamente- qualcuno sottolinea: che senso ha imporre il pagamento di 1 o 2 centesimi per ogni bustina, se poi l’etichetta adesiva non è egualmente compostabile? Ecco perché molti utenti si sono ingegnati, e applicano l’etichetta solo su uno dei manici: così facendo, si può eliminarla e riutilizzare il sacchetto anche per l’umido.

Quella che vi proponiamo oggi, però, potrebbe essere la soluzione definitiva al problema. Benché compostabile, il sacchetto usa-e-getta presuppone comunque un processo di raccolta delle materie prime, di fabbricazione e di trasporto e distribuzione; tutte attività che hanno un impatto ambientale.

In tempi recenti però si sta diffondendo moltissimo l’uso di sacchetti retati in cotone; un’alternativa decisamente più ecologica che tra l’altro è igienica (perché lavabile assieme al bucato), risparmiosa (pesa niente e vi scalano i centesimi dalla spesa) e riutilizzabile all’infinito. Così, dopo ogni spesa, resta da smaltire soltanto l’etichetta, e il pianeta ringrazia.

Dove si Può Usare

In linea di massima, l’ammissibilità dei sacchetti in cotone dovrebbe essere sempre consentita, ma talvolta i supermercati fanno resistenza, adducendo questioni di igiene. Con un parere del 29 marzo scorso (n. 859), tuttavia, il Consiglio di Stato ha infatti stabilito quanto segue:

“Fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza ed igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l’utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non può inoltre escludersi, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario”.

Purtroppo però, e come spesso accade nel nostro paese, non c’è uniformità tra le catene GDO; anzi, spesso neppure all’interno del medesimo marchio. E così, mentre alcuni supermercati li propongono al cliente (accade nei Carrefour spagnoli per esempio), qui da noi tutto dipende dal punto vendita in cui ci si serve. Il consiglio che diamo è di andare al box informazioni e chiedere lumi lì.

Acquistare Sacchetti in Cotone

Chi è in grado può crearsi i sacchetti da sé. Tutti gli altri invece possono acquistarli comodamente su Amazon, a prezzi davvero molto competitivi. Abbiamo selezionato i sacchetti di cotone col miglior rapporto prezzo/prestazioni del 2020. Eccoli qui.

Kit da 4 Sacchetti a Rete 4 sacchetti a rete, riutilizzabili per la spesa, borsa in cotone, borsa per la conservazione di frutta e verdura. 4 Colori diversi, molto belli. 16,99 € su Amazon