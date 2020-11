Repeat Dressing: cos’è e come funziona

Fonte immagine: Istock

Il repeat dressing è una tendenza nata in Inghilterra che si basa su un'idea semplice che potrebbe cambiare la vostra quotidianità.

Parliamo di: Moda Sostenibile

Spesso le idee migliori sono le più semplici: il repeat dressing nasce dalla volontà di inquinare meno e combattere lo spreco.

Sappiamo bene che l’industria dell’abbigliamento in un modo o nell’altro ha un grande impatto sull’ambiente, ecco perché è importante sfruttare tutte le opzioni possibili per salvaguardarlo.

Repeat Dressing: di cosa si tratta?

Il repeat dressing è una nuova tendenza nata in Inghilterra che prevede usare abiti vecchi, magari anche modificandoli, invece di comprarne di nuovi. Un grande estimatore di questo movimento è sorprendentemente il Principe Carlo. Non solo: anche la Duchessa di Cambridge e futura Regina d’Inghilterra, Kate Middleton è una vera e propria maestra del riciclo. Infatti, non ha problemi a farsi spesso fotografare a eventi mondani con look già sfoggiati in precedenza, al contrario di molte sue patinatissime colleghe.

Il repeat dressing si basa su un concetto semplicissimo ma che, negli ultimi anni, anche per colpa di un’industria della moda che propone nuove collezioni e tendenze a cadenza quasi mensile era stata messa da parte.

Questa nuova tendenza è anche un modo per combattere la fast fashion, ovvero la moda veloce e spesso usa e getta che guarda alle ultime tendenze sempre e comunque. “Le tre parole che devi ricordare sono ridurre, riutilizzare, riciclare”, ha detto Katie Williams della Youth Climate Coalition del Regno Unito.

L’idea del repeat dressing è tutto sommato anche ragionevole: perché dovremmo spendere soldi per comprare un nuovo capo quando potremmo indossare qualche volta in più e senza porci alcun problema, uno che abbiamo già? Che differenza fa? Bando agli indugi, quindi, e corsa agli armadi: per questo inverno si compriamo di meno e si ricicliamo di più, perché quella maglietta che tanto amiamo e che è finita in fondo alla cassettiera può essere il nuovo accessorio vincente del vostro outfit.