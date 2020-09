Recovery Fund, Governo: Green Economy tra le linee guida

Fonte immagine: Wikimedia Commons

Il Governo Conte conferma le anticipazioni dei giorni scorsi, Green Economy e ambiente centrali nelle direttive per l'utilizzo del Recovery Fund.

Nel Recovery Fund italiano spazio anche al Green e al digitale. Questi due temi sono tra le missioni individuate dal Governo Conte per l’utilizzo dei fondi ricevuti dall’UE in seguito all’emergenza Coronavirus. Le linee guida sono state trasmesse ai presidenti di Camera e Senato.

Come indicato nei giorni scorsi anche dal Ministro dell’Ambiente Costa, la Green Economy sarà centrale nell’utilizzo del Recovery Fund. Le sei “missioni” indicate dal Governo Conte sono:

Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;

Rivoluzione verde e transizione ecologica;

Infrastrutture per la mobilità;

Istruzione, formazione, ricerca e cultura;

Equità sociale, di genere e territoriale;

Salute.

Intervenuto nei giorni scorsi, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha dichiarato:

Il 37% delle risorse assegnate all’Italia devono andare al green, non al Ministero dell’Ambiente, ma con un concetto trasversale di sostenibilità. Le missioni nell’utilizzo del Recovery fund UE riguardano sei aree principali di azione, che hanno come comune denominatore l’ambiente […]. Questi sei pilastri sono tutti attraversati da una sorta di spina dorsale green. Tutti i progetti dovranno essere ambientalmente virtuosi, non solo quelli del Ministero dell’Ambiente.

Recovery Fund, le altre linee guida

Le linee guida diffuse dal Governo Conte in relazione al Recovery Fund vanno a toccare diversi aspetti. In primis, sottolinea il Presidente del Consiglio, il raddoppio del PIL e la riduzione delle tasse per i ceti medi e le famiglie.

Tra le direttrici principali anche la realizzazione di infrastrutture, la digitalizzazione dell’Italia, l’istruzione e la salute pubblica. Tutte indicazioni comprese nel piano “Next Generation EU“, che accompagna il RF.