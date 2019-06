Radiazioni smartphone: i cellulari migliori e quelli peggiori

Fonte immagine: TeroVesalainen via Pixabay

I valori SAR misurano la quantità di radiazioni assorbite dal corpo umano ad opera dei cellulari, pochi sanno che ogni modello deve mostrarlo tra le info.

Si chiama Specific Absorption Rate o SAR ed è il tasso di energia elettromagnetica assorbita dal corpo umano, misurata in Watt per chilogrammo. Per misurare quella dei cellulari viene analizzato il tasso di assorbimento di radiazioni per una parte specifica del corpo, solitamente 10 grammi a mezzo centimetro dalla sorgente. La misura presentata viene poi parametrata sull’intero corpo.

Sulla natura nociva di queste emissioni sono in corso studi e approfondimenti da parte dei ricercatori di tutto il mondo. Da quanto è stato scoperto finora l’emissione di radiazioni elettromagnetiche provoca nel lungo periodo un surriscaldamento dei tessuti umani arrecando un rischio, seppur occasionale, alla salute.

In virtù dei rischi potenziali alla salute umana l’Unione Europea ha imposto delle limitazioni per legge alle case produttrici di smartphone. Fissate su una soglia di 2W/kg, ogni corporate ha l’obbligo di riportare i propri valori SAR nelle specifiche del prodotto. Una specifica in più da guardare, per valutare l’acquisto del nostro nuovo smartphone per l’estate.

Tra le compagnie molte presentano prodotti che sfiorano tale livello soglia. Analizzando i dati raccolti dal Federal Office for Radiation Protection, un centro di ricerca tedesco che si occupa della protezione dalle radiazioni elettromagnetiche da più di 30 anni, presentiamo i dati dei cellulari con il valore più alti e più bassi.

Modelli di cellulare con i valori SAR più alti:

Wiko Wiew GO – 1,81 W/kg Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg OnePlus 5T – 1,68 W/kg Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg ASUS ZenFone 6 – 1,57 W/kg OnePlus 6T – 1,55 W/kg HTC U12 Life – 1,48 W/kg Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg OnePlus 5 – 1,39 W/kg

Modelli di cellulare con radiazioni più bassi:

Samsung Galaxy Note 8 – 0,17 W/kg ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg LG G7 – 0,24 W/kg Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg Samsung Galaxy A30 – 0,248 W/kg Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg Samsung Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg Samsung Galaxy A50 – 0,27 W/kg HTC U11 Life – 0,28 W/kg LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg

Fonte: Federal Office for Radiation Protection