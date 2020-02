Raccoglie linguette di lattine in cambio di una sedia a rotelle per la sua maestra

Fonte immagine: Freepik

Un bambino di 10 anni ha iniziato una raccolta di linguette di lattine per avere in cambio una sedia a rotelle per la maestra paraplegica.

Uno straordinario esempio di amore e forza di volontà: un bambino di 10 anni ha partecipato ad un contest online che promuoveva la raccolta di linguette di lattine in cambio di una sedia a rotelle, per averne una motorizzata per la sua maestra diventata paraplegica a causa di una rapina.

Raccolta linguette di lattine: la storia

Gabriel Jesus è il nome del bambino coraggio che ha cercato di procurare la sedia a rotelle motorizzata per la maestra paraplegica a causa di una serie di proiettili finita nelle sue gambe a seguito di una rapina. Non potendo procurarla da solo ha coinvolto tutta la scuola Vereadora Astrea Barral Nebias, situata a Mogi das Cruzes (SP), per raccogliere la quantità di linguette necessaria per lo scambio, corrispondente a 120 bottiglie piene di linguette.

Non appena la maestra ha saputo dell’iniziativa ne è rimasta fortemente colpita, come ha raccontato sulla sua pagina Facebook:

Per chi non lo sa, il mio allievo Gabriel Jesus, di propria iniziativa, è iniziato all’inizio di quest’anno, una raccolta di sigilli di lattine di alluminio, per lo scambio “acquisto”, di una sedia A ruote nuove per me. Il che mi ha reso molto felice e colpita da una tale iniziativa per un bambino

Secondo le notizie che circolano online per ora Gabriel è riuscito a riempire di linguette una trentina di bottiglie da 2 litri ma per poter fare lo scambio, ha bisogno di altre 90 bottiglie. In bocca al lupo Gabriel!