Quarta malattia o scarlattinetta: sintomi e rimedi naturali

Come le altre malattie esantematiche, anche la scarlattinetta si risolve spontaneamente nell’arco di pochi giorni e la cura consiste nell’assunzione di farmaci che possano abbassare la febbre e dare sollievo in caso di mal di gola . È possibile, tuttavia, fare riferimento ad alcuni rimedi naturali utili sia per dare sollievo al cavo orale infiammato sia al prurito causato dall’esantema:

La quarta malattia potrebbe essere causata da un batterio specifico, lo streptococco beta emolitico di gruppo A, tuttavia sono in molti a ritenere che dietro questa patologia si celi il contagio di un enterovirus della famiglia dei Coxackie, responsabili anche di causare la cosiddetta malattia “bocca mani piedi”. Il pediatra potrebbe prescrivere l’esecuzione un tampone faringeo proprio per escludere la presenza di streptococco, eventualmente consigliando l’assunzione di antibiotici specifici. In ogni caso, la scarlattinetta si manifesta inizialmente con il susseguirsi di una rosa di sintomi :

