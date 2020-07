Qual è l’animale più vecchio del mondo?

Una curiosità che in pochi conoscono: sapete qual è l'animale più vecchio della terra? Ha 188 anni (forse anche di più) e vive a Sant'Elena.

Una curiosità fuori dalla logica: qual è l’animale più vecchio del mondo? Si tratta di una testuggine di 188 anni che vive a Sant’Elena. La data di nascita è impossibile da calcolare con precisione: ecco perché potrebbe essere molto più anziana di quanto preventivato. Jonathan è una testuggine gigante delle Seychelles (Aldabrachelys gigantea hololissa) è una piccola celebrità: ne ha scritto la BBC, ha un’ampia documentazione sul sito turistico di Sant’Elena ed è raffigurato sulla moneta locale da 5 centesimi.

Amatissima sia dai turisti che dai nativi: Jonathan è uno degli animali più coccolati dell’isola. La sua età è stata calcolata quando arrivò in loco, probabilmente come regalo per il governatore, e le persone iniziarono a occuparsi di lui. Un registro del 1882 parla di una testuggine “pienamente matura”, uno stato che si raggiunge sui 50 anni di età: quindi Jonathan doveva essere nato attorno al 1832.

Nel 1941 un governatore locale scrisse sul Journal of the Royal African Society che durante il suo mandato abitava sull’isola una coppia di testuggini giganti di 360 chili; su di loro avrebbe detto: «non so che età avessero quando ero arrivato io, una è morta pochi anni fa ma mi sembra che l’altra ci sia ancora. Erano un maschio e una femmina e non misero mai su famiglia».

Se fosse vero, Jonathan sarebbe vecchio almeno 244 anni, il che lo renderebbe a tutti gli effetti un pezzo di storia.