Puzza di sigaretta: rimuoverla in modo naturale, i rimedi migliori

Fonte immagine: Pixabay

I vizi (spesso anche altrui) portano in casa odori sgradevoli: ecco come scacciare definitivamente in modo naturale la puzza di sigaretta.

Parliamo di: Rimedi naturali

Il fumo fa male, questo si sa, ma farlo dentro casa oltretutto provoca un persistente cattivo odore di sigaretta negli ambienti difficile da mandare via in modo naturale. Se avete appena dato una festa e non sapete come disfarvene, ecco alcuni consigli per sconfiggere la puzza senza inquinare l’ambiente.

Puzza di sigaretta: rimuoverla con rimedi naturali

Una prima buona abitudine sarebbe quella di non fumare, anche perché ai danni per la salute si uniscono quelli per l’ambiente, tuttavia se in casa continua a rimanere l’odore dei vostri vizi potreste:

Pulire con rimedi della nonna : le particelle di fumo devono essere rimosse mediante accurata pulizia delle stanze impregnate dall’odore acre. Utilizzate prodotti senza agenti chimici e dall’odore piacevole, come l’aroma di limone.

: le particelle di fumo devono essere rimosse mediante accurata pulizia delle stanze impregnate dall’odore acre. Utilizzate prodotti senza agenti chimici e dall’odore piacevole, come l’aroma di limone. Utilizzare il bicarbonato di sodio : è un assorbitore naturale di odori. Spargetene una piccola quantità di sodio su mobili, pavimenti, ecc. Anche lasciarne una ciotola in stanza aiuta ad assorbire gli odori.

: è un assorbitore naturale di odori. Spargetene una piccola quantità di sodio su mobili, pavimenti, ecc. Anche lasciarne una ciotola in stanza aiuta ad assorbire gli odori. L’aceto bianco per i vestiti impregnati : 1 tazza nel ciclo di lavaggio, insieme al solito detersivo naturale; la pratica è da ripetere finché l’odore non è completamente sparito ma attenzione all’asciugatrice perché potrebbe fissare inesorabilmente l’olezzo ai vostri jeans preferiti.

: 1 tazza nel ciclo di lavaggio, insieme al solito detersivo naturale; la pratica è da ripetere finché l’odore non è completamente sparito ma attenzione all’asciugatrice perché potrebbe fissare inesorabilmente l’olezzo ai vostri jeans preferiti. Bruciare la frutta : fiamma e bucce di arancia o di limone nella stanza in un piattino di ceramica. L’aroma che si diffonderà con il passare dei minuti eliminando l’odore di fumo. Al posto delle bucce potete bruciare dello zucchero. Funziona anche posando le bucce sul termosifone.

: fiamma e bucce di arancia o di limone nella stanza in un piattino di ceramica. L’aroma che si diffonderà con il passare dei minuti eliminando l’odore di fumo. Al posto delle bucce potete bruciare dello zucchero. Funziona anche posando le bucce sul termosifone. Il potere del caffè: il caffè avanzato versato nella caffettiera è in grado di coprire l’odore di fumo e se versato direttamente nel posacenere insieme al bicarbonato e a qualche goccia di olio essenziale è davvero invincibile.

Con questi rimedi naturali la puzza dovrebbe essere definitivamente sconfitta ma, per sicurezza, ecco un consiglio finale: riponete i vestiti nell’armadio con una bustina di lavanda, di menta o di eucalipto.