Purificatore d’aria: le Migliori Offerte del Black Friday 2021

Inquinamento, allergeni, pollini e una gran quantità di sostanze tossiche. L’aria che si respira, purtroppo anche a casa nostra talvolta, diventa sempre meno salubre. Per questo motivo un numero crescente di persone si affida ad un purificatore d’aria, cioè un dispositivo elettronico in grado di sanificare l’aria degli ambienti in cui si soggiorna e renderli più salutari, trattenendo -o eliminando- tutte quelle sostanze che si potrebbero rivelare dannose sia nel breve che nel lungo periodo.

Purificatore d’Aria: Come Funziona

Il funzionamento di un purificatore d’aria è molto semplice, in linea di principio. Il dispositivo presenta delle apposite griglie che, tramite l’azione di una ventola o di una pompa, aspirano l’aria presente nella stanza dove l’apparecchio è posizionato. Passando attraverso appositi filtri, pensati per trattenere anche particelle di piccole dimensioni, l’aria viene poi nuovamente reimmessa nell’ambiente, libera da ogni agente dannoso.

Di norma esistono modelli con filtri a carbone attivo, da cambiare ciclicamente secondo le indicazioni del produttore, oppure con filtri HEPA. Questi ultimi sono molto apprezzati dagli utenti, poiché riescono a trattenere anche micro-particelle di dimensioni infinitesimali, quindi anche PM10 e parte dei PM2.5. Ogni produttore, inoltre, prevede delle feature aggiuntive: oggi, ad esempio, si trovano purificatori con funzioni di raffreddamento dell’aria incorporate oppure lampada UV per uccidere virus e batteri (incluso Covid-19), fondamentale nel periodo storico che viviamo.

Da questo si evince l’importante di non trascurare la ciclica sostituzione del filtro, in base alle istruzioni del produttore; solo così infatti si può mantenere inalterata l’efficacia del dispositivo nel corso del tempo.

Purificatori d’Aria al Black Friday 2021

Qui di seguito una selezione delle migliori offerte di Purificatori d’Aria per il Black Friday 2021, selezionati in base alla qualità del prodotto, alle recensioni degli utenti e allo sconto praticato.

Piccolo Gioiello Samsung AX60R5080WD Samsung AX60R5080WD Purificatore d'Aria AirPurifier con Copertura di 60 m2, Bianco Compra su Amazon

Si Controlla da App Levoit Purificatore d'Aria Levoit Purificatore d'Aria Filtro HEPA H13, Depuratore con APP e Alexa, CADR 230m³/h, Elimina 99,97% di Allergie Fumo Odori Animali domestici Compra su Amazon

Un Gioiellino High Tech Xiaomi Mi Air Purifier 3C Purificatore d'Aria Xiaomi Mi Air Purifier 3C Purificatore d'Aria, Filtro HEPA, Area di copertura 106m²/h, Controllo tramite Google Assistant, Alexa e Mi[...] Compra su Amazon

Tecnologia PureSense Electrolux FA31-201GY Purificatore d'Aria Electrolux FA31-201GY Purificatore d'Aria Flow Tecnologia PureSense, Indicazione Cambio Filtro e Comandi Touch, 49 Decibel, Fino a 40 Mq, Grigio[...] Compra su Amazon

AntiBatterico Electrolux PA91-404GY Electrolux PA91-404GY Purificatore d'Aria Connesso con Protezione Antibatteria e Filtro Agli Odori Sgradevoli, Fino a 92 mq, 17 Decibel, Grigio[...] Compra su Amazon

Scelto dalla Redazione Electrolux PA91-604GY Purificatore d'Aria Electrolux PA91-604GY Purificatore d'Aria Connesso con Protezione Antibatteria e Filtro Agli Odori Sgradevoli, Fino a 129 mq, 17 Decibel, Grigio Compra su Amazon

Compatto ed Elegante Leitz TruSens Purificatore d'Aria Z-2000 Leitz TruSens Purificatore d'Aria Z-2000, Lampada UV-C per Ridurre Virus e Batteri Presenti nell'Aria, Allergeni, Polvere e Cattivi Odori, per[...] Compra su Amazon