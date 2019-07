Pulmino elettrico Toyota per i Giochi di Tokyo 2020

Fonte immagine: Toyota

Toyota ha presentato i suoi APM, cioè dei mezzi di trasporto elettrici per l'ultimo miglio che saranno impiegati durante le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Toyota è partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici che si terranno a Tokyo nel 2020. Per i Giochi olimpici del prossimo anno, la casa giapponese ha presentato quello che chiama “APM“, cioè “Accessible People Mover”. Trattasi di un mezzo di trasporto completamente elettrico pensato per il così detto ultimo miglio. Questa particolarissima auto elettrica trasporterà gli atleti sui campi di gara, lo staff dei Giochi all’interno delle strutture e tutti i visitatori che dovessero avere problemi di accessibilità come disabili, anziani, donne incinte e famiglie con bambini piccoli.

Inoltre la flotta di APM sarà utilizzata anche come unità di soccorso. Durante i Giochi Toyota impiegherà circa 200 APM per gestire il trasporto dei visitatori e del personale all’interno delle varie strutture della manifestazione sportiva. Le caratteristiche di queste auto elettriche di Toyota sono decisamente interessanti. La velocità massima è di 19 Km/h, dunque più che sufficiente per muoversi rapidamente e in tutta sicurezza all’interno delle strutture. Inoltre il pacco batteria consente un’autonomia di 100 Km. Nessun problema quindi di rimanere a corto di energia anche durante le giornate più frenetiche.

Gli APM Toyota possono trasportare sino a 5 persone più l’autista. Trattandosi di mezzi di trasporto predisporti anche per chi soffre di problemi di disabilità, il costruttore giapponese ha inserito una comoda rampa che facilità l’accesso alle carrozzine. In questo scenario, i sedili della seconda fila possono essere piegati per dare spazio alle carrozzine.

Gli APM, dunque, dispongono di configurazioni d’uso molto flessibili. Come detto, saranno utilizzati anche come mezzi di soccorso. In tale contesto potranno trasportare una barella e il personale medico.