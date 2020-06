Pullover: come eseguire l’esercizio correttamente

Per quanto riguarda le spalle le raccomandazioni sono soprattutto per chi proviene da infortuni come la lussazione o sub-lussazione dell’articolazione. In questo caso l’esecuzione dei pullover è altamente sconsigliata poiché potrebbe favorire delle recidive.

Occorre valutare con attenzione il peso del manubrio o la resistenza dei cavi per evitare di sovraccaricare spalle e schiena. Altro aspetto importante durante l’esecuzione dei pullover è quello legato all’ estensione lombare . Un inarcamento minimo della schiena è richiesto per svolgere l’esercizio. Non troppo però, o si potrebbero rischiare infortuni nella regione lombare o limitazioni all’estensione dell’omero.

