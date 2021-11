Pulitore a vapore: le migliori offerte del Black Friday 2021

Eco-compatibile, economico, non aggressivo e soprattutto innocuo per occhi e mucose, il vapore è l’alleato ideale per la pulizia degli ambienti domestici. E con la scelta che c’è oggigiorno, c’è letteralmente il prodotto perfetto per ogni esigenza e ogni tasca. Ecco la nostra classifica 2021 dei pulitori a vapore.

Pulitori a Vapore: I più Scontati al Black Friday 2021

Qui di seguito abbiamo stilato la lista dei pulitori a vapore più scontati dell’intero Black Friday 2021, così non dovete perdere tempo a fare voi la ricerca. Si parte col 63% di sconto dell’Hoover:

Per Tende e Tappeti Hoover Steam Capsule CA2IN1D 011 Hoover Steam Capsule CA2IN1D 011 Scopa a Vapore Lavapavimenti con Pistola a Vapore Portatile, Professionale, Accessorio per Tappeti, Igienizzante, Capacità[...] Compra su Amazon

Doppia Funzione Polti Vaporetto SV460_Double Polti Vaporetto SV460_Double Scopa Vapore Doppia Funzione con Pulitore Portatile, Spazzola Vaporforce, 17 Accessori, Uccide ed Elimina Il 99,9% di[...] Compra su Amazon

Il Non Plus Ultra Rowenta RY7557 Clean & Steam Rowenta RY7557 Clean & Steam Scopa Lavapavimenti a Vapore, Aspira e Igienizza Contemporaneamente, Elimina Germi e Batteri, potenza di 1.700 Watt. Compra su Amazon

Un Marchio di Qualità BLACK+DECKER FSMH1321JMD-QS BLACK+DECKER FSMH1321JMD-QS Scopa a Vapore Lavapavimenti Steam Mop 17in1, Guanto che Emette Vapore, Testa Pivotante per Tutte le Superfici, Tecnologia[...] Compra su Amazon

Con Caldaia Capiente Polti Vaporetto Smart 120 Pulitore a Vapore Polti Vaporetto Smart 120 Pulitore a Vapore con Caldaia ad Alta Pressione 4 bar, Riscaldamento 2 Minuti, Autonomia Illimitata, uccide[...] Compra su Amazon

Altri Prodotti Interessanti

Prodotto da Maury’s, quelli della catena di negozi per la casa, il Pulitore A Vapore Tutto in 1 ha un prezzo piccolo ma prestazioni niente male. È portatile ma raggiunge i 110 Gradi operativi, viene corredato da 9 accessori e ha una potenza di 1.050W). Inoltre ha un bellissimo colore verde che fa allegria. Costa solo 29,90€ incluse spedizioni Amazon Prime.

Polti Vaporetto SV440 Polti Vaporetto Scopa con Doppia Funzione e Pulitore Portatile, Spazzola Vaporforce, 15 in 1, uccide ed elimina il 99,9% di virus, germi e batteri, Viola Compra su Amazon

Non tutti amano il carrello da portarsi dietro; per alcuni è pesante, per altre scomodo. E allora, ecco il Polti Vaporetto SV440 Double. Una scopa da 1.500W che uccide ed elimina il 99,9% di virus, germi e batteri; offre 2 prodotti in 1, e pulisce fino a 15 diverse superfici. Inoltre, si riscalda rapidamente: le bastano appena 15 secondi.

Scelto dalla Redazione Ariete 4146 XVapor Deluxe Ariete 4146 XVapor Deluxe - Pulitore a vapore mobile, 5 bar, Vano portaccessori integrato, Autonomia fino a 55', Cavo 6 m, Bianco Compra su Amazon

Caratterizzato da un eccellente rapporto prezzo/qualità, l’Ariete 4146 XVapor Deluxe deterge ed igienizza casa con la sola forza naturale del vapore, senza l’utilizzo di detergenti o sostanza chimiche evitando rischiose allergie ed intolleranze. È dotato di lunga autonomia (oltre un’ora) e regala un pulito impeccabile coi suoi 1.500W di potenza una pressione di 5 bar.

Il Classico Vaporetto Polti Vaporetto Smart 100_T Polti Vaporetto Smart 100_T, Autonomia illimitata, caldaia ad alta pressione 4 bar, 9 accessori, Bianco/Turchese Compra su Amazon

Il Polti Vaporetto Smart 100_T è un prodotto di fascia alta con pressione a 4 Bar ed emissione di vapore regolabile fino a 110 g/min, e riscaldamento rapido in soli 2 minuti. Il serbatoio estraibile trasparente ha un’ampia capacità di ben 2 litri, per autonomia illimitata grazie al sistema autorefill. Include 9 accessori con spazzola Vaporforce. Costa 119€ incluse spedizioni Prime.