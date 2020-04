Pulisci vetri: i prodotti migliori

Pulire i vetri di casa non è affatto banale come potrebbe sembrare. Ottenere vetri brillanti e senza aloni infatti richiede parecchio sforzo e un arsenale di prodotti adeguati. C’è chi usa il giornale, chi procede al lavaggio esclusivamente a fine giornata, chi acquista solo panni di una determinata marca, ma su una cosa siamo tutti d’accordo: per semplificare la vita (e ridurre l’olio di gomito necessario) occorre affidarsi a prodotti validi.

In teoria, possono andar bene anche:

Aceto bianco e bicarbonato : Acqua (1l), aceto bianco (4 cucchiai), bicarbonato di sodio (100g) in uno spruzzino.

: Acqua (1l), aceto bianco (4 cucchiai), bicarbonato di sodio (100g) in uno spruzzino. Aceto e alcol denaturato : Acqua (1/2 l), una tazza di aceto e una di alcol in uno spruzzino.

: Acqua (1/2 l), una tazza di aceto e una di alcol in uno spruzzino. Acqua e sapone naturale : Sapone di Marsiglia diluito in acqua calda da nebulizzare sulla superficie.

: Sapone di Marsiglia diluito in acqua calda da nebulizzare sulla superficie. Detersivo per i piatti e succo di limone: Ideale per le superfici più grasse. Basta unire a mezzo litro di acqua tiepida del detersivo per i piatti (un cucchiaino) e il succo di mezzo limone. Per potenziare la formula, si può anche aggiungere dell’alcol.

Se però il risultato non vi aggrada, ecco una lista di prodotti infallibili e altamente specifici per pulire i vetri di casa con una passata e senza risciacquo.

Pulisci vetri: Prodotti da Provare

Dimezza i Tempi Lavavetri Magnetico Lavavetri Magnetico per pulizia finestre a doppio lato. Semplice da usare, compatibile con qualunque prodotto. 20,49 € su Amazon

Lasciate che la forza magnetica forte di questo dispositivo faccia metà del lavoro per voi. È efficace per finestre con doppi vetri con spessore fino a un massimo di 8 mm. Ha un design unico a doppia faccia che risulta molto comodo, soprattutto per gli angoli. Inoltre è compatibile con qualunque prodotto, sia naturale che industriale: può essere utilizzato per pulire finestre, acquari, lucernari, porte finestre, finestre delle camere da letto e persino schermi doccia, specchi e perfino piastrelle.

Con una larghezza di spazzata di 28 cm, la lama del tergicristallo 3 in 1 Leifheit darà una mano a tutti nella pulizia delle superfici a specchio. Ogni volta che lo usate, effettuate contemporaneamente tre processi di pulizia: finestre, angoli e telaio; e in più raccoglie l’acqua grazie a alla copertura in microfibra.

Per Camini & Stufe Diavolina Vetri Diavolina Vetri Ricarica Ml.1000, un prodotto economico ma di efficacia superiore rispetto alle controparti di altre marche. 5,20 € su Amazon 11,05 € risparmi 6 €

Si tratta di un prodotto professionale per i vetri di stufe a pellet, e per vetri di camini o caminetti. Rimuove annerimento del vetro causato dal fuoco, i residui carboniosi e infine dona lucentezza senza fatica. Non va usato su alluminio, rame, zinco e stagno, in quanto potrebbe annerirli, mentre si può usare tranquillamente su ferro, acciaio inox, nichel, porcellane, vetro. Si consiglia l’utilizzo dei guanti.

Senza Fili Vileda Windomatic senza Fili Vileda Windomatic Aspiragocce Elettrico senza Fili, Asciuga Vetri Doccia, per Pulire Vetri, Finestre e Specchi, Plastica, Rosso, 640 g 32,99 € su Amazon 47,40 € risparmi 15 €

Un innovativo aspira-gocce elettrico senza fili che in poco tempo permette di avere vetri e finestre lucenti e senza aloni. Dopo aver applicato il detergente preferito, è sufficiente attivare l’aspiragocce WindoMatic facendo attenzione a far aderire tutto il labbro in gomma alla superficie. Basta trascinare l’asciuga vetri dall’alto verso il basso o verticalmente, e il gioco è fatto. Può essere usato anche su tavolini in vetro o piani da lavoro della cucina.

Per tutti i Vetri Wenko Tergidoccia Wenko 20177100 Tergidoccia Loano Blu chiaro - tira acqua per il bagno, Materiale plastico, Azzurro chiaro 6,20 € su Amazon

Un trucco per mantenere i vetri della doccia puliti più a lungo? Dopo ogni doccia, passate un panno in microfibra sui rubinetti e sulle finiture in acciaio, e il Tergidoccia sulle superfici in vetro. In questo modo, calcare e aloni ci metteranno molto più tempo a formarsi, il che a sua volta si traduce in una minore frequenza di “pulizie estreme.”