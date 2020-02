Pugnalatore di delfini: è caccia all’uomo in Florida

In Florida potrebbe aggirarsi un ignoto pugnalatore di delfini: due esemplari sono stati rinvenuti morti e con ferite identiche, nel giro di pochi giorni.

Un ignoto pugnalatore di delfini potrebbe aggirarsi lungo le coste della Florida. È questo il sospetto delle autorità dopo aver trovato due esemplari deceduti, uccisi con le stesse modalità nel giro di pochissimi giorni. Al momento, tuttavia, gli elementi per poter identificare il responsabile appaiono ancora davvero scarsi.

Il primo esemplare è stato rinvenuto la scorsa settimana sulle spiagge di Naples, ormai senza vita. L’animale presentava una ferita compatibile con un’arma da fuoco o, ancora, con una lama molto appuntita come un pugnale. Pochi giorni dopo, un secondo delfino è stato trovato sulle spiagge di Pensacola Beach, deceduto per ferite del tutto analoghe. Sul caso sono intervenuti i biologi della Florida Fish an Wildlife Conservation Commission, nonché la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), pronta a diramare un bollettino urgente in tutti gli States.

Si tratta di episodi molto preoccupanti, se si considera come sulle coste della Florida siano stati trovati 29 delfini morti dal 2002 a oggi. Ben due esemplari nel giro di pochissimi giorni, di conseguenza, potrebbero suggerire l’azione di malintenzionati. Le ferite, inoltre, non sembrano essere compatibili con attacchi di eventuali predatori.

Per venire a capo di quello che appare come un vero e proprio enigma, il NOAA ha richiesto l’aiuto della popolazione, offrendo anche una taglia. Per chi dovesse offrire delle informazioni utili all’identificazione dei responsabili, affinché possano essere prontamente affidati alla giustizia, è previsto un premio pari a 20.000 dollari.

Contestualmente, la NOAA ha invitato bagnanti e possessori di imbarcazioni turistiche a non alimentare i delfini. Il gesto aumenta la fiducia di questi mammiferi marini verso l’uomo: il rischio è che qualcuno se ne approfitti, sfruttando la naturale curiosità di questi animali per catturarli.

