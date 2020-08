Proteggersi dal sole: la beauty routine bio dell’estate

Fonte immagine: Istock

Proteggersi dal sole in estate è molto importante, farlo in modo consapevole e senza utilizzare prodotti velenosi per il nostro organismo lo è di più.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

La più grande preoccupazione di molte donne quando arriva l’estate è la scelta di prodotti che permettano di proteggersi dal sole ma che siano allo stesso tempo naturali. Tutte le creme che contengono troppi additivi chimici possono essere molto dannose per la nostra pelle. Controllare sempre le etichette è un diktat al quale non possiamo sottrarci. La protezione solare va applicata almeno mezz’ora prima dell’esposizione e rinnovato nel corso della giornata specie dopo bagni e docce; senza dimenticare che anche le nostre labbra hanno bisogno di essere tutelate.

Ecco Verde (oltre ai prodotti già testati per capelli) ha una sezione dedicata alla protezione labbra: da provare il balsamo labbra Coleur Caramel ma anche quello al miele di I want you naked. Per dare sollievo alla pelle e prevenire prurito e arrossamenti cutanei, non bisognerebbe trascurare l’applicazione di un buon doposole naturale come un olio vegetale molto idratante. Bio Solis, per esempio, è idratante e lenitivo, con aloe vera, calendula e olio di girasole; il 99% degli ingredienti è di origine naturale: ottimo inci, solo con conservanti eco-bio. Certificato Ecocert. I segreti per proteggersi dal sole sono pochi ma tutti ugualmente importanti per mantenere la nostra pelle giovane anche con il passare degli anni.