Project Vector, auto elettrica a guida autonoma di Jaguar Land Rover

Fonte immagine: Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover hanno presentato il concept Project Vector, auto elettrica a guida autonoma pensata sia per l'uso privato che commerciale.

È stato presentato ieri Project Vector, l’auto elettrica a guida autonoma di Jaguar Land Rover. Si tratta di un veicolo dal design futuristico che punta a rappresentare il punto di equilibrio ideale tra guida manuale e assistita. Una vettura costruita per fare da ponte tra le attuali quattro ruote e quelle che arriveranno una volta che la guida autonoma avrà definitivamente raggiunto la piena maturità.

Dispone di un volante tradizionale e della consueta combinazione di pedali acceleratore/freno. Gli interni sono disegnati affinché quest’auto elettrica possa essere destinata sia all’utilizzo privato che come veicolo commerciale per le consegne “dell’ultimo miglio”. La sua lunghezza è di quattro metri, ed è presentata come una vettura ideale per la città.

Lo spazio interno non è intaccato dalla presenza di batterie e componenti di trasmissione, che trovano posto all’interno del pavimento della vettura. Al momento non è ancora stata diffusa una data in relazione al suo arrivo sul mercato. Gli stessi portavoce delle compagnie hanno dichiarato che si tratta di un “concept”.

Malgrado manchino riferimenti certi in relazione all’arrivo sul mercato, così come alle prestazioni della vettura, i responsabili di Project Vector fanno sapere che si prevede l’avvio dei primi test su strada per il 2021.

