Profumatori per asciugatrice: prodotti naturali ed ecologici

Fonte immagine: RapidEye via iStock

I profumatori per asciugatrice sono molto utili per evitare cattivi odori sui tessuti: ecco tutti i prodotti naturali e completamente ecologici.

L’asciugatrice è un elettrodomestico sempre più diffuso all’interno delle case italiane: questo strumento permette infatti di ottenere un bucato perfettamente asciutto in pochissimo tempo, anche quando le condizioni meteo non sono favorevoli a un’esposizione dei panni al sole. Può capitare, però, che il ciclo in asciugatrice comporti la presenza di un odore poco gradevole, dovuto al repentino innalzamento delle temperature sui tessuti. Quali sono, di conseguenza, i migliori profumatori per asciugatrice, con uno sguardo ai prodotti naturali ed ecologici?

I profumatori per asciugatrice sono solitamente disponibili in palline di lana, in fogli di tessuto oppure in strumenti di plastica. Di norma, per una scelta amica dell’ambiente, è la prima soluzione ad avere la meglio: si tratta infatti di prodotti del tutto riutilizzabili, dall’effetto ammorbidente e spesso compatibili con l’essenza o la fragranza di propria preferenza. Di seguito, qualche consiglio.

Profumatori per asciugatrice: i migliori

MGKolbe, palline per asciugatrice

Per chi fosse alla ricerca di palline per asciugatrice del tutto ipoallergeniche, MGKolbe offre il suo set da sei esemplari. Rispetto alle alternative in plastica, questa soluzione in lana al 100% non lascia residui di petrolio sui capi e permette di ammorbidire i panni in modo assolutamente naturale. Ancora, grazie alla loro capacità di forte assorbimento dell’acqua, possono ridurre le tempistiche del 20 o del 40%, per un consumo minore di energia. Sono in grado anche di catturare peli e pelucchi presenti sui vestiti, non scoloriscono i tessuti e possono profumare il bucato grazie all’aggiunta di oli essenziali di propria preferenza.

Il set è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 16.99 euro. Qui per acquistarlo.

Plumery: kit palline 2 in 1

Per chi invece fosse alla ricerca di palline adatte sia ai vestiti chiari che a quelli scuri, Plumery offre un kit al 100% lana, composto da esemplari sia bianchi che neri. All’interno del set sono presenti sei palline – tre bianche e tre nere – realizzate in lana di pregiata qualità e prive di sostanze chimiche, quindi perfette per tutti coloro che soffrono di pelle sensibile. Capaci di resistere per più di 1.000 lavaggi, possono essere utilizzate con l’olio essenziale di propria preferenza, così da garantire un profumo perfetto a tutto il bucato. È inoltre offerta una comoda sacca in tessuto naturale, per conservare le palline quando non in uso.

Il kit è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 16.99 euro. Qui per acquistarlo.

Flor De Lis, palline con aroma lavanda

Per gli amanti della lavanda della Provenza, Flor De Lis offre un kit di palline per asciugatrice in lana 100% merinos della Nuova Zelanda, abbinato all’olio essenziale ricavato dal fiore. Le palline sono completamente antistatiche, riducono sensibilmente i tempi di asciugatura, catturano peli e capelli e, naturalmente, sono ecologiche e riutilizzabili per moltissimi lavaggi. L’olio essenziale, al 100% puro, è ricavato sia dalla lavanda vera che dalla lavanda spigo, per un’azione profumante duratura nel tempo, piacevole e soprattutto ipoallergenica. È inoltre fornita l’apposita sacca per mantenere protette le palline quando non in uso.

Il set è proposto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 16.89 euro. Qui per acquistarlo.

Meliconi, fogli per asciugatrice

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione pronta all’uso, ma più commerciale, Meliconi offre i suoi fogli profumati per asciugatrice. La confezione contiene 24 fogli di tessuto sottile, arricchiti con fragranza al muschio bianco e piccole quantità di ammorbidente, affinché i panni siano sempre morbidi e profumati. Non si tratta di una soluzione naturale in senso stretto, ma di una via comunque interessante per chi volesse ridurre i consumi energetici e anche la produzione di rifiuti: i fogli, poiché secchi, tendono a non perdere efficacia nel tempo e possono essere riutilizzati molteplici volte.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 9.99 euro. Qui per acquistarlo.

Mearome, set di oli essenziali

Per chi fosse alla ricerca di oli essenziali da usare anche con le palline per asciugatrice, Mearome offre un set ricco di proposte, con molte alternative naturali per soddisfare qualsiasi desiderio olfattivo. Pensati originariamente per i diffusori, ma perfetti anche per altri usi, sono al 100% biologici e puri, grazie alla certificazione ECOCERT e alla produzione in agricoltura biologica. Il kit comprende 8 differenti fragranze: menta piperita, citronella di Java, cedro dell’Atlas, lavandula, lavanda vera, eucalipto globulo, arancio dolce e limone. La produzione, ancora, avviene tramite il commercio solidale e i piccoli agricoltori nei Paesi d’origine delle piante profumanti.

Il kit è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 29.90 euro. Qui per acquistarlo.