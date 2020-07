Prodotti bio: come truccarsi gli occhi quest’estate?

Fonte immagine: Istock

Una guida su come truccare gli occhi con prodotti cruelty-free, vegani, creati con ingredienti naturali, anche quest'estate.

L’estate è in pieno fermento e dopo un anno assolutamente difficile abbiamo bisogno di prenderci i nostri spazi per dedicarci un po’ di tempo liberi dalle ansie e dalle paure. Abbiamo bisogno di sentirci belle, abbiamo bisogno di dedicare tempo anche agli occhi, senza dimenticare i nostri valori nella scelta di cosmetici bio, vegan e cruelty free. Anche quando si tratta di bellezza green, utilizzare un primer occhi è fondamentale per avere un trucco duraturo per tutta la giornata, ma soprattutto fisso come alla prima applicazione. Riesce a donare alle palpebre una sensazione di levigazione immediata e aiuta gli ombretti a rimanere ben saldi. Il nostro preferito è quello di Pure Bio, leggero ma efficace. A seguire naturalmente avremo bisogno di scegliere una palette e sul vegan abbiamo l’imbarazzo della scelta.

I colori protagonisti della primavera estate 2020 sono senza dubbio quelli della terra: dal marrone all’ocra fino al ruggine e al beige. Come si portano? Mescolando la stessa scala cromatica sullo stesso look; abbinate alla scelta occhio anche le scarpe e l’effetto sarà assolutamente wow! Se scegliere un make-up neutro avrete bisogno di matita e eye-liner.

Esistono ottime formule naturali, biologiche, cruelty-free adatte anche agli occhi più sensibili. Banana Beauty ha una linea molto appetibile ma anche la scelta di Yves Rocher non ci dispiace. Per chiudere il trucco occhi manca solo il mascara! Provate il Black Bubble Natural Mascara di Neve Cosmetics: i risultati sono molto interessanti anche se ogni rimmel ha i suoi punti di forza e di debolezza. Il mascara è il prodotto inseparabile di moltissime donne, che non rinunciano mai ad applicarlo per garantirsi uno sguardo magnetico in ogni occasione: è lui il vero protagonista dell’estate 2020.