Prime Day 2019: abbigliamento e accessori da trekking in sconto

Offerte Amazon Prime Day 2019 riservate anche agli appassionati di trekking, ecco alcuni degli sconti per abbigliamento e accessori.

Parliamo di: Viaggi e Turismo Sostenibile

Secondo giorno per l’Amazon Prime Day 2019, con ancora molte offerte a disposizione degli utenti Prime. Il colosso dell’e-commerce propone diverse soluzioni per quanto riguarda apparecchiature elettroniche, prodotti per la casa, ma anche capi d’abbigliamento e accessori per gli amanti del trekking. Sconti che proseguono anche oggi 16 luglio, con durata dell’offerta variabile in funzione dello status di “offerta del giorno” o di “offerta lampo“.

Prime Day e abbonamento Amazon Prime

L’Amazon Prime Day 2019 è un’iniziativa lanciata dal colosso dell’e-commerce riservata agli iscritti al programma Prime. Permette di risparmiare sugli acquisti anche cifre significative, con percentuali di sconto che possono superare (in alcuni casi) anche il 70%. Presenti tra le offerte messe a disposizione da Amazon anche attrezzi da palestra, prodotti per il benessere, ma anche di soluzioni utili per gli amanti del trekking oltre che di viaggi e turismo sostenibile.

Esistono due tipologie di sconti presenti oggi sul sito Amazon: le “offerte del giorno”, che scadranno allo scoccare della mezzanotte, e le “offerte lampo”, speciali iniziative con durata ridotta che dovranno essere colte più rapidamente. Diventare utenti Prime e sfruttare le offerte del Prime Day è facile, occorre soltanto effettuare l’iscrizione sul sito Amazon. Si potrà così usufruire anche di altri interessanti servizi come la consegna rapida, oltre che di Prime Video, Prime Music e Prime Reading.

Prime Day, abbigliamento e accessori da trekking

Amazon Prime Day che vede tra le varie offerte anche alcune riservate agli appassionati di trekking e di benessere. Alcune saranno valide per tutta la giornata, mentre quelle “lampo” soltanto per poche ore. Ecco quali sono alcuni tra i migliori sconti di oggi, tra offerte del giorno e lampo: