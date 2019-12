Porta attrezzi da giardino: casette e armadi economici

Casette e armadi da giardino sono necessari per proteggere i propri attrezzi, sia dai furti che dagli agenti atmosferici: ecco i più economici.

Gli appassionati di giardinaggio posseggono un grande numero di attrezzi: dai classici pala e rastrello, passando per strumenti come tosaerba e motosega, il numero di questi indispensabili compagni di lavoro aumenta di anno in anno. Per questa ragione è necessario poter approfittare di un luogo sicuro dove disporli, affinché siano protetti dagli agenti atmosferici o, fatto ancora più importante, da eventuali furti. Tutti coloro che non possono usufruire di un garage o di un locale apposito all’interno della loro abitazione, possono trovare una soluzione nelle casette e negli armadi da giardino: quali sono i più economici?

Queste strutture da esterno, spesso offerte a poche centinaia di euro, sono disponibili nei più svariati materiali: legno, alluminio, acciaio, lamiera. Di norma garantiscono una protezione isolante dagli agenti esterni, come l’acqua o l’irrorazione solare, e sono dotate di apposite chiusure a serratura affinché nessuno possa sottrarre gli oggetti che custodiscono. Di seguito, qualche consiglio.

Casette e armadi da giardino: i migliori

VERDELOOK Maisonette, casetta da giardino in metallo

Per chi fosse alla ricerca di una casetta da giardino solida, rinforzata e senza troppi fronzoli, la soluzione Maisonette di Verdelook risponde a ogni esigenza. Dalle dimensioni generose – pari a 121x194x181 centimetri e una porta di 69.5×154 centimetri – offre il massimo del riparo grazie alla sua solida lamiera zincata e verniciata di un intenso verde. Resiste alle intemperie e agli sbalzi di temperatura e la porta vede due ante scorrevoli, di semplice utilizzo. Pur non essendo fornita con l’apposita pavimentazione, offre un kit in scatola di cartone con allegate istruzioni di assemblaggio chiare e semplici.

La casetta è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 172.90 euro. Qui per acquistarla.

TecTake, armadio da giardino in legno

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione in legno, poco ingombrante ma solida, TecTake offre un armadio adatto alle principali necessità degli appassionati di giardinaggio. Dalle dimensioni di 118x75x56 centimetri, permette di ospitare utensili e piccoli strumenti elettrici oppure a carburante, in modo sicuro grazie alla presenza di un comodo chiavistello. È possibile anche impostare una luce sulla porta, affinché l’interno dell’armadio sia sempre illuminato durante l’uso, mentre il tetto è rivestito da apposito cartone catramato per resistere alle intemperie ed evitare il contatto con l’acqua per gli stessi attrezzi. Ancora, il tetto è inclinato per garantire un facile deflusso dei liquidi.

L’armadio è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 93.99 euro. Qui per acquistarlo.

Wiltec, casetta con copertura garage

Per chi fosse alla ricerca di una semplice casetta con copertura a garage, aperta sul davanti e dalle dimensioni ridotte, Wiltec offre una soluzione davvero versatile ed economica. Dalle dimensioni di 87x80x70 centimetri, e un ingresso da 67×51 centimetri, è ideale per riporre piccolo attrezzi di uso frequente o strumenti non troppo ingombranti, come un tosaerba. Il materiale è resistente – la casetta è infatti costruita con legno di abete rosso – e il tetto garantisce perfetta protezione dall’acqua grazie alla presenza di un apposito strato in cartone bitumato.

La soluzione garage è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 68.38 euro. Qui per acquistarla.

Kingfisher, armadio da giardino in plastica

Chi invece volesse approfittare di un armadio dal profilo slim e dalla resistenza duratura nel tempo, Kingfisher offre la sua soluzione in plastica, composta da due ante frontali e quattro ripiani interni. Le dimensioni sono abbastanza contenute – pari a 65x67x165 centimetri – e i già citati ripiani possono essere posizionati a piacere. Facilissima da montare, anche solo in 15 minuti, unisce leggerezza, versatilità e uso prolungato nel tempo.

L’armadio è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 72.10 euro. Qui per acquistarlo.

Keter Stilo, armadio da giardino in plastica

Sempre in plastica è la soluzione di Keter Stilo, con un armadio a due ante, rifinito con una maniglia ergonomica Soft Touch, già predisposta per l’inserimento di un lucchetto. Di colore grigio e dai materiali resistenti, l’armadio può essere usato sia all’interno che all’esterno dell’abitazione. Le dimensioni sono di 173x39x68 centimetri, il profilo è leggermente sollevato da terra e il montaggio è immediato.

L’armadio è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 50.5 euro. Qui per acquistarlo.