Porsche Taycan 4S, nuova elettrica sportiva entry level

Porsche allarga la famiglia delle sue auto sportive elettriche Taycan con il modello entry level Taycan 4S.

Porsche ha deciso di allargare la famiglia Taycan con l’arrivo della Taycan 4S, che si affianca ai modelli Taycan Turbo e Turbo S. Questo nuovo modello che viene declinato in due varianti, può essere visto come l’entry level della gamma di auto elettriche sportive del costruttore tedesco. Ovviamente il termine entry level per una Porsche è molto forzato visto che la Porsche Taycan 4S parte, in Germania, da oltre 105 mila euro; comunque circa 50 mila euro di meno della Taycan Turbo.

La Porsche Taycan 4S è disponibile nelle varianti Performance e Performance Plus che si differenziano per il pacco batteria adottato e per la potenza massima combinata dei due motori elettrici, uno per asse. La Porsche Taycan 4S Performance dispone di una batteria agli ioni di litio con architettura a 800 Volt della capacità di 72,9 kWh. La potenza massima è di 530 cavalli. Autonomia, secondo il ciclo di omologazione WLTP, di 407 Km.

La Porsche Taycan 4S Performance Plus adotta, invece, una batteria da 93,4 kWh. Questa auto elettrica può disporre di 571 cavalli. Autonomia di 473 Km (WLTP). Entrambe le varianti offrono una velocità massima di 250 Km/h e scattano da 0 a 100 Km/h in 4 secondi.

Sul fronte della ricarica, grazie all’architettura a 800 Volt, le Porsche Taycan 4S possono ricaricare in corrente continua sino a, rispettivamente, 225 kW e 270 kW. Questo significa che è possibile ricaricare in tempi molto rapidi a patto di disporre di una colonnina in grado di supportare queste potenze.

Presente sempre il cambio a due velocità già visto sulle Taycan Turbo e Turbo S. Sul fonte del design la Porsche Taycan 4S è molto simile alle versioni top di gamma. Spiccano nuovi cerchi da 19 pollici con pinze rosse e un diverso disegno del paraurti anteriore. Gli acquirenti potranno sempre personalizzarla con tutti gli optional della serie Taycan. A bordo si respira tanta tecnologia con i display digitali e il sistema infotelematico connesso. Non mancano nemmeno i sofisticati sistemi di assistenza alla guida. Arriverà a gennaio 2020.