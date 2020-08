Porsche Panamera 4S E-Hybrid nel 2021: caratteristiche e prezzi

Arriverà nel 2021 la nuove versione ibrida plug-in di Porsche Panamera, si chiamerà 4S E-Hybrid e potrà passare da 0 a 100 in meno di 4 secondi.

Il 2021 sarà l’anno di Porsche Panamera 4S E-Hybrid. La nuova versione ibrida plug-in accompagnerà quello che sarà un più generale “restyling” della vettura tedesca. Diverse le novità in arrivo per gli estimatori della casa automobilistica di Stoccarda, con quest’ultima particolarmente impegnata sul fronte accessori e motori.

Restyling Porsche che vedrà, per il segmento “classico” a benzina, l’arrivo di un motore 630 CV da 315 km/h per la Turbo S (che sostituirà la versione Turbo). Novità anche sul fronte Panamera base e GTS. La 4S E-Hybrid andrà invece ad affiancare la 4 E-Hybrid che ha debuttato alcuni anni fa.

Porsche Panamera 4S E-Hybrid, caratteristiche e prezzi

Tra le novità principali in arrivo per le versione ibrida di Porsche Panamera il nuovo motore benzina, un V6 2.9 biturbo da 440 CV. Ad affiancarlo un powertrain elettrico da 136 CV, integrato nel cambio PDK a doppia frizione (8 rapporti). La vettura può contare su un totale di 560 CV e 750 Nm di coppia.

Interessanti le prestazioni, con la possibilità di passare da 0 a 100 in soli 3,7 secondi. La velocità di punta è di 298 kmh. Sul fronte autonomia Porsche dichiara una percorrenza massima, in modalità solo elettrica, di circa 54 km. Carico massimo variabile tra i 403 e 1242 litri per la berlina e 418-1287 per la Sport Turismo.

Consumi. Il combinato assicura una percorrenza di 100 km con 2,2 litri, mentre le emissioni di CO2 si attestano sui 51 grammi per chilometro. Il prezzo della 4S E-Hybrid è di 134.412 euro, mentre per la 4 E-Hybrid serviranno 101.228 euro. Completano il quadro la GTS (145.026 euro) e la Turbo S (190.044).