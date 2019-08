Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, ibride plug-in sportive

Cayenne Turbo S E-Hybrid e Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé offrono sportività, ma anche consumi contenuti grazie alle motorizzazioni plug-in.

Porsche continua a concentrarsi costantemente sulla mobilità elettrica, con la gamma Cayenne che segue la strada intrapresa con la serie Panamera, con i modelli plug-in che diventano la punta di diamante di questa famiglia di autovetture. Le soluzioni plug-in non sono solamente una via per diminuire i consumi e le emissioni inquinanti, ma anche un modo per incrementare le prestazioni e rendere le auto ancora più sportive.

Le prestazioni delle Cayenne Turbo S E-Hybrid e Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé sono davvero impressionanti. Entrambi questi modelli Porsche dispongono di un powertrain composto da un classico motore termico 4.0 V8 da 550 CV e da un motore elettrico da 136 CV. La trasmissione è affidata al cambio cambio Tiptronic S a 8 rapporti. Complessivamente le Cayenne plug-in possono contare su ben 680 cavalli di potenza e 900 Nm di coppia massima. Tanta esuberanza permette di passare da 0 a 100 Km/h in appena 3,8 secondi. La velocità massima tocca i 295 Km/h.

Trattandosi di modelli plug-in sono dotati di un pacco batteria che permette di far funzionare queste auto ibride in modalità solo elettrico per un certo quantitativo di chilometri. Più nello specifico, le Cayenne Turbo S E-Hybrid e Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé dispongono di un pacco batteria da 14,1 kWh. L’autonomia in modalità solo elettrico è di circa 40 Km, niente male visto il peso di queste due autovetture. In questa modalità la velocità massima è limitata a 135 Km/h.

Questi modelli dispongono anche di un caricatore AC da 7,2 kW che permette di fare il pieno di elettroni in poco più di due ore. Oltre ai due modelli di punta la gamma ibrida plug-in di Porsche include ora la nuova Cayenne E-Hybrid Coupé con potenza massima complessiva di 462 CV, una velocità massima di 253 Km/h e un’autonomia in solo elettrico di 43 Km.