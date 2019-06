Pompa irroratrice: modelli a spalla, manuali ed elettrici

Fonte immagine: mladenbalinovac via iStock

La pompa irroratrice è uno strumento essenziale per la gestione del giardino: ecco i migliori modelli a spalla, sia manuale che elettrici.

Parliamo di: Giardinaggio

La pompa irroratrice è uno strumento spesso necessario per gli appassionati di giardinaggio: questo attrezzo, infatti, permette di cospargere sulle piante delle sostanze indispensabili per la loro crescita rigogliosa, ad esempio dei diserbanti sia di origine biologica che chimica. Sul mercato sono disponibili le più svariate tipologie di pompa irroratrice, a seconda anche della grandezza dello spazio verde a propria disposizione e della varietà di vegetale coltivato, tuttavia i più comuni sono i pratici modelli a spalla. Fra questi, la scelta ricade solitamente tra varianti manuali oppure elettriche, tenendo presente come questo ultimo gruppo possa contenere anche le più moderne alternative a batteria. Ma quali sono i fattori da tenere in considerazione prima dell’acquisto?

Come già anticipato, la pompa irroratrice più diffusa è quella a spalla: grazie a delle comode bretelle può essere indossata, per un lavoro più rapido e sicuro grazie all’apposito erogatore. Le versioni manuali sono dotate di una leva che, creando pressione all’interno del serbatoio, permettono la fuoriuscita del liquido con una certa intensità di getto. Quelli elettrici, oppure a batteria, non prevedono alcuno sforzo fisico, gestendo la pressione in modo del tutto automatico. Di norma, per l’uso amatoriale sono più che sufficienti le alternative a batteria, mentre quelle elettriche vengono destinate a giardini di grandi dimensioni oppure a coltivazioni industriali. Tra i fattori da tenere in considerazione, la capienza del serbatoio, la qualità dei materiali, la lunghezza del tubo erogatore e la comodità del sistema a zaino. Ancora, è sempre necessario – soprattutto quando si usano soluzioni chimiche – indossare un vestiario adeguato, nonché occhialini protettivi e mascherine se necessario. Di seguito, qualche consiglio.

Pompa irroratrice: modelli migliori

Verdelook: pompa a spalla manuale

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di una pompa irroratrice manuale, economica ma dalle buone prestazioni, Verdelook offre una pratica soluzione da 16 litri di capienza. Realizzata in PVC, è ideale per l’irrorazione di piante di piccole e medie dimensioni, quindi più che sufficiente per assolvere alle principali necessità per orto, giardino e piccoli vivai. Dotata di una comoda leva laterale per avviare l’erogazione del liquido, prevede un tubo da 150 centimetri con ugello, perfetto anche per raggiungere le zone più remote del proprio giardino.

Il kit, oltre alle comode bretelle, comprende ben quattro ugelli in dotazione: a cono, a ventaglio, a doppio cono, nonché a quattro coni. Sono inoltre presenti anche delle guarnizioni di ricambio. Secondo gli acquirenti su Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : pratica da usare, getto costante e duraturo, utilità dei quattro ugelli che permettono di regolare alla perfezione il proprio lavoro;

: pratica da usare, getto costante e duraturo, utilità dei quattro ugelli che permettono di regolare alla perfezione il proprio lavoro; Contro: si tratta di un attrezzo destinato all’uso amatoriale o sporadico, non sempre utile per coprire spazi molto grandi.

La pompa irroratrice è disponibile su Amazon al prezzo promozionale, soggetto a variazioni, di 29.43 euro. Qui per acquistarla.

Cilli: pompa zaino a batteria

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione automatizzata, Cilli offre una pompa irroratrice a batteria, dall’alimentazione di 12V e un’autonomia di 8Ah, pari a 4.5 ore di utilizzo continuativo. Grazie a spallacci morbidi e uno schienale ergonomico sul lato dell’attrezzo, questa pompa è molto comoda da utilizzare, riducendo i fastidi a livelli di schiena. Capace di erogare 1.6 litri al minuto a getto singolo e 1.8/3 litri a getto doppio, il kit comprende anche cinque tipologie diverse di ugelli, per differenziare facilmente il proprio lavoro. Solida e resistente, elimina la necessità di dover gestire manualmente la pressione, escludendo leve e altri strumenti che potrebbero complicare le proprie necessità in giardino.

Il kit – oltre alla pompa con capienza da 16 litri e agli ugelli – comprende anche un comodo caricabatterie, nonché mascherina e occhiali per il massimo della protezione. Secondo gli acquirenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : resistente, buona autonomia, comodità sia dello schienale ergonomico che degli ugelli a getto multiplo;

: resistente, buona autonomia, comodità sia dello schienale ergonomico che degli ugelli a getto multiplo; Contro: per alcuni le cinghie e gli spallacci sarebbero troppo deboli.

L’attrezzo è proposto su Amazon al prezzo consigliato, soggetto a variazioni, di 77.70 euro. Qui per acquistarlo.

Ausonia: pompa a zaino a batteria

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione a batteria dalla buona autonomia, Ausonia propone il suo modello 38018, versatile per l’uso in giardino e molto semplice da usare. Grazie a un serbatoio di 16 litri e una batteria agli ioni di litro da 10 Ah, l’attrezzo garantisce un uso continuato senza interruzioni, nonché una velocità di ricarica molto elevata. Ancora, si tratta di un’alternativa molto leggera: l’intero dispositivo, infatti, pesa soltanto 3.7 chilogrammi.

La dotazione standard prevede un ugello conico, uno settoriale e uno regolabile a quattro fori. Il tubo di erogazione è inoltre telescopico, ideale sia per raggiungere gli angoli più difficili del giardino che per riporre l’attrezzo dopo l’uso senza occupare eccessivo spazio. Secondo gli utenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : ottima potenza, buona durata della batteria, leggerezza della struttura;

: ottima potenza, buona durata della batteria, leggerezza della struttura; Contro: adatta per un uso amatoriale, alcuni materiali possono essere migliorati.

La pompa irroratrice è presente su Amazon al prezzo consigliato, soggetto a variazioni, di 83.99 euro. Qui per acquistarla.

Scelta della redazione

Per la sua versatilità, la comodità del pannello ergonomico e la varietà degli ugelli messi a disposizione, la redazione consiglia l’acquisto della pompa irroratrice Cilli. La buona durata della batteria, in aggiunta alla buona qualità costruttiva, dovrebbe rispondere alle esigenze di ogni medio appassionato di giardinaggio.