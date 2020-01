Politica Ambientale Amazon: dipendenti a rischio licenziamento

Centinaia di dipendenti Amazon stanno protestando contro le pratiche ambientali dell’azienda rischiando il licenziamento.

La regola dice che se sei un dipendente Amazon non puoi rilasciare commenti pubblici sulle attività dell’azienda senza autorizzazione, ma gli impiegati si sono ribellati alle politiche ambientali del colosso e hanno chiesto pubblicamente a Bezos di impegnarsi maggiormente per l’ambiente.

Amazon: le proteste dei dipendenti

I lavoratori, nonostante ci fosse la possibilità concreta di perdere il lavoro, si sono organizzati in un gruppo chiamato Amazon Employees for Climate Justice per parlare delle politiche ambientali del colosso dell’e-commerce e in un recente comunicato hanno fatto sapere:

Come dipendenti Amazon, siamo responsabili non solo del successo dell’azienda, ma anche del suo impatto. È nostra responsabilità morale parlare e le modifiche alla politica delle comunicazioni ci stanno censurando dall’esercitare tale responsabilità. Ora non è il momento di mettere a tacere i dipendenti, specialmente quando la crisi climatica rappresenta una minaccia senza precedenti per l’umanità.

Amazon ha diverse problematiche legate all’ambiente: oltre a spedire più di un miliardo di pacchi all’anno solo negli Stati Uniti, la società consuma grandi quantità di energia elettrica da fonti non rinnovabili. Sebbene Amazon abbia di recente approvato il Climate Pledge, con cui si impegna ad azzerare le emissioni di carbonio entro il 2040, la società continua a contribuire all’estrazione di combustibili fossili. Sarà questo il vero inizio della rivoluzione?