Polestar 2, svelato il prezzo europeo della rivale della Model 3

Fonte immagine: Polestar

Si avvicina il debutto europeo della Polestar 2, la vera anti Tesla Model 3: prezzi a partire da poco meno di 60mila euro con consegne da giugno 2020.

Parliamo di: Auto elettriche

Si appresta ad arrivare in Europa la vera rivale della Tesla Model 3. Trattasi della Polestar 2, una berlina 100% elettrica prodotta da Polestar che è la divisione sportiva della casa automobilistica svedese Volvo. Una berlina dal DNA sportivo che sulla carta promette sia prestazioni che tanta tecnologia.

Inizialmente la Polestar 2 verrà commercializzata in Norvegia, Svezia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Belgio. La scelta di puntare su questi mercati non deve stupire in quanto sono quelli dove le auto elettriche hanno maggiore appeal tra le persone. Arriverà comunque anche in Italia, sebbene si dovrà attendere ulteriormente. Prezzo di partenza poco sotto i 60mila euro. La produzione partirà all’inizio del 2020 con le consegne che inizieranno a giugno.

La Polestar 2 potrà disporre di un sofisticato powertrain composto da ben due motori elettrici, uno per asse. La potenza massima combinata raggiunge i 408 cavalli con una coppia massima di 660 Nm. Numeri davvero importanti che permettono prestazioni da vera sportiva. Lo 0-100 km/h si copre in appena 4,7 secondi. Non solo prestazioni, ma anche tanta autonomia. Il costruttore dichiara che l’auto elettrica disporrà di un pacco batteria agli ioni di litio da 78 kWh.

Secondo il ciclo di omologazione WLTP la Polestar 2 è in grado di disporre di un’autonomia di circa 500 Km. Sul fonte della ricarica l’auto elettrica caricherà sino a 150 kW in corrente continua e sino a 11 kW in corrente alternata. Nelle colonnine ultrafast come quelle di Ionity, un pieno di elettroni non richiederà molto tempo.

Ricca sarà pure la dotazione di serie. Il sistema infotelematico è stato sviluppato in collaborazione con Google e consentirà di gestire ogni aspetto della vettura che, ovviamente, sarà connessa. Non mancano di serie specifici pacchetti di sicurezza con sofisticate soluzioni di guida assistita.

Prezzi e specifiche non possono che richiamare alla mente la Tesla Model 3 che sicuramente dovrà confrontarsi con questo modello che sulla carta è davvero molto interessante. Chi abita nei Paesi in cui la Polestar 2 sarà inizialmente lanciata può già prenotarla direttamente sul sito ufficiale del costruttore. Successivamente arriverà una versione meno performante e quindi anche più economica.