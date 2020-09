Il workout di Jessica si compone di esercizi che tonificano più gruppi muscolari insieme. Per esempio, i pistol squats sono un altro dei suoi esercizi top per tonificare i quadricipiti, i muscoli posteriori delle cosce, i glutei e il core. La pliometria un’attività fisica caratterizzata dal rapido susseguirsi di una contrazione eccentrica e di una concentrica. Esistono diversi programmi di allenamento basati su esercizi pliometrici; l’attrice adotta una routine che abbina questi esercizi allo yoga. Lo pratica da oltre un decennio e ha anche creato una linea di abbigliamento per il workout .

Yoga e pliometria: secondo Jessica Biel sarebbe questi i segreti per un corpo statuario. Basta guardare il suo profilo Instagram per avere un’idea generale di come si tiene in forma. Sul social la ragazza riporta fedelmente la sua training routine lasciando tutti a bocca aperta per la costanza e la forza che impiega.

