Allerta plastica, ritirati diversi lotti di capsule di caffè compatibili con Nescafé Dolce Gusto: ecco quali.

Allerta plastica in alcuni lotti di capsule di caffè compatibili con le macchine Nescafé Dolce Gusto. A darne l’annuncio è il Ministero della Salute, che segnala i diversi lotti interessati dall’avviso a tutela dei consumatori. Il problema scaturirebbe dal rilascio, durante l’erogazione del caffè, di frammenti plastici all’interno della bevanda.

Sono diversi i marchi coinvolti nell’allerta capsule di caffè compatibili con le macchine Nescafé Dolce Gusto. Il produttore risulta essere la Beyers Caffè Italia Srl (BCI), sede in via Marino Serenari 33H, 40013 Castel Maggiore (BO). Di seguito elencati marchio di distribuzione e lotto, pubblicati al fine di riconoscere agevolmente le confezioni interessate e tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori:

Tra i punti vendita coinvolti anche quelli Conad, che in un comunicato aziendale ha dichiarato:

In rari casi nei prodotti [indicati tra quelli a rischio, n.d.r.] è stato riscontrato al momento dell’erogazione un malfunzionamento della capsula che potrebbe generare il rilascio di un frammento plastico nella bevanda. Pertanto, tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione appartenente ai suddetti prodotti, acquistati a partire dal mese di GIUGNO 2019, sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato.