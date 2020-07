Plastica, magliette dalle bottiglie trovate sulle Alpi

Fonte immagine: The North Face

Magliette realizzate con le bottiglie di plastica raccolte sulle Alpi, The North Face lancia la nuova collezione Bottle Source.

Parliamo di: Plastica

The North Face produrrà magliette dalle bottiglie di plastica raccolte sulle Alpi. L’azienda ha lanciato la collezione “Bottle Source“, realizzata riciclando i 18mila chilogrammi di materiali plastici abbandonati e recuperati lungo i tratti alpini. “Recover Tee” che vuole testimoniare sia la volontà di un approccio più etico all’esplorazione, ma anche sensibilizzare verso i rischi legati all’abbandono di rifiuti in natura.

Le magliette realizzate con la plastica saranno disponibili sia a manica corta che a manica lunga. Si tratta di t-shirt di colore bianco, sulle quali figura il logo di The North Face. Quest’ultimo sarà disponibile nei colori verde, blu o rosa. La collezione è presente sui siti dell’azienda o nei negozi a marchio.

L’iniziativa prevede anche un ulteriore passo a favore dell’ambiente. Oltre al riutilizzo della plastica raccolta, The North Face donerà alla Summit Foundation 1 euro per ogni maglietta venduta. La fondazione ha come scopo finale quello di “preservare le montagne come straordinaria meta per l’esplorazione”, supportando a tal proposito programmi per la pulizia delle Alpi e a tutela dell’ambiente.

Plastica, rifiuti anche sullo Stelvio

L’inquinamento da plastica è un problema che sta coinvolgendo sempre più anche le località più remote del Pianeta. Non fanno eccezione le Alpi, mentre a sorprendere è l’arrivo di questi inquinanti anche ad alta quota, ad esempio sulle cime dello Stelvio. La sorpresa è legata soprattutto ai quantitativi rinvenuti, come sottolineato dagli esperti dell’Università di Milano e della Milano-Bicocca.

All’interno del Ghiacciaio dei Forni i ricercatori hanno rinvenuto livelli preoccupanti di microplastiche, stimate tra i 131 e i 162 milioni di particelle. Hanno dichiarato gli studiosi: