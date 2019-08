Coca-Cola e PepsiCo abbandoneranno l'associazione industriale USA della plastica, un successo frutto di una petizione globale secondo Greenpeace.

Coca-Cola e PepsiCo non faranno più parte della Plastics Industry Association. Le due big mondiali delle bibite gassate hanno annunciato di voler interrompere i rapporti con l’associazione industriale statunitense della plastica. Un successo dovuto, ha affermato Greenpeace USA, alle crescenti pressioni ricevute in seguito alle firme raccolte (oltre 3 milioni) dalla petizione lanciata su scala globale dall’associazione ambientalista.

Un passo importante nella lotta alla plastica secondo Greenpeace, che ha sottolineato come proprio la Plastics Industry Association abbia opposto forti resistenze all’introduzione di divieti sui prodotti monouso introdotti da diversi Stati USA. Come ha sottolineato John Hocevar, direttore della campagna Oceani di Greenpeace USA:

Coca-Cola e PepsiCo si sono finalmente accorte di non poter affermare pubblicamente di voler porre fine all’inquinamento da plastica e al contempo sostenere economicamente una associazione che esercita pressioni per mantenere inalterata la nostra dipendenza dalla plastica usa e getta. La decisione di Coca-Cola e PepsiCo rappresenta una vittoria per circa tre milioni di persone che in tutto il mondo hanno sottoscritto la nostra petizione per chiedere alle multinazionali degli alimenti e delle bevande ogni sforzo per ridurre l’utilizzo di plastica monouso.