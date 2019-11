PizzaUnesco star a Miami per Settimana Cucina Italiana nel mondo

Pecoraro Scanio: pizza e dieta mediterranea sono simboli Unesco della cucina italiana.

La settimana della cucina italiana nel mondo ha accompagnato dal 2016 la grande campagna #pizzaunesco che con oltre 2milioni di firme ha creato un record planetario.

Dopo la vittoria nel 2017 ora la Federazione italiana cuochi insieme alla Fondazione Univerde, parte della comunità emblematica del riconoscimento Unesco ha deciso di rilanciare nelle manifestazioni in corso in tutto il mondo la tutela della tradizione dell’arte del pizzaiuolo napoletano e della dieta mediterranea . E venerdì 8 novembre alle 17.30 proprio a Miami, presso Spris Artisan Pizza

3201 N Miami Ave, il promotore della campagna #pizzaunesco, Alfonso Pecoraro Scanio già ministro dell’agricoltura e il presidente della Fic Usa Carlo Donadoni presenteranno le iniziative previste in Usa per la settimana della cucina italiana 2019.

L’evento si svolgerà con il sostegno del Consolato generale d’Italia a Miami .

Il console generale Cristiano Musillo è stato infatti, insieme al direttore Generale del Ministero degli Esteri Vincenzo De Luca tra i sostenitori importanti della petizione #pizzaunesco:

“la pizza è il piatto più venduto al mondo e anche grazie al riconoscimento Unesco sempre più cittadini del mondo sanno oggi che questa meraviglia della cucina mondiale è nata in Italia sotto il Vesuvio e non come fast food delle grandi multinazionali del cibo. Sta a noi tutelarne la storia e la tradizione artigianale. Cosi potremo difendere anche l’origine italiana degli ingredienti agricoli e la necessita di una formazione corretta di cultura e tradizione italiana. La pizza e la dieta mediterranea sono simboli della cucina italiana riconosciuti dall’Unesco e possono essere potenti alleati per far conoscere le eccellenze della biodiversità agroalimentare italiana , la grande creatività di artigiani e artisti del nostro cibo e dire #stopciboanonimo come chiedono milioni di consumatori consapevoli non solo in Europa ma nel mondo.”

La Fic che con il presidente nazionale Rocco Pozzullo e lo chef Alessandro Circiello è stata a fianco di Pecoraro Scanio fin dall’inizio ha voluto collegare le attività per la settimana della cucina italiana nel mondo alla tutela di questi patrimoni culturali immateriali riconosciuti dall’Unesco.