Pizza Made in Italy vince l’Ig Nobel 2019 per la Medicina

Fonte immagine: Foto di petrovhey da Pixabay

La pizza italiana si aggiudica l'insolito Ig Nobel per la Medicina, assegnati dalla Harvard University e dalla rivista Annals of Improbable Research.

La pizza se fatta e mangiata in Italia è tanto salutare da vincere un Nobel. Non si tratta però di quelli tradizionali assegnati a Stoccolma, ma degli Ig Nobel: una versione più “divertente” e bizzarra che premia quelle ricerche che a una prima lettura “fanno sorridere, ma che poi fanno riflettere”. Un ulteriore riconoscimento dopo l’importante assegnazione dello status di Patrimonio UNESCO.

La premiazione è avvenuta ieri presso il Sanders Theatre della Harvard University di Cambridge, Massachusetts. L’assegnazione è stata come al solito stabilita dalla rivista “Annals of Improbable Research” e dall’Università di Harvard. A ritirare il premio, ironicamente concesso in dollari dello Zimbabwe (fuori corso da 10 anni e quindi sostanzialmente privi di valore economico), il prof. Silvano Gallus, in forza all’Istituto Mario Negri di Milano e all’Università di Maastricht.

Gallus è intervenuto in rappresentanza di tre articoli, apparsi su altrettante riviste scientifiche, nei quali veniva sostenuta l’efficacia della pizza quale anti-tumorale e come rimedio naturale per vivere più a lungo. Purché però venisse preparata e consumata in Italia. Nello specifico secondo Gallus l’alimento tanto caro agli italiani consentirebbe di prevenire tumori alle ovaie, alla prostata e al seno.

Tra i premiati anche alcuni ricercatori e inventori dai lavori ben più curiosi rispetto a quelli che hanno visto protagonista la pizza. Un esempio è l’iraniano Iman Farahbakhsh, che si è aggiudicato l’Ig Nobel per l’ingegneria grazie al suo macchinario, che lava e cambia i pannolini ai bambini in maniera automatica; brevetto registrato lo scorso anno negli USA. Ig Nobel per l’economia a uno studio firmato da Turchia, Germania e Olanda il cui focus era l’individuazione della moneta che più efficientemente permette la circolazione di batteri: il Leu romeno, secondo gli studiosi.