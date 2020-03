Pitone ingoia un intero telo mare: finisce sotto i ferri

Fonte immagine: Pixabay

Un pitone ingoia per sbaglio un intero telo mare: l'animale viene sottoposto a un intervento chirurgico, fortunatamente di successo.

Parliamo di: Animali

La voracità ha giocato un brutto scherzo a un pitone, finito sotto i ferri per l’ingestione di un singolare oggetto: un intero telo male. È questa la storia che proviene dall’Australia, dove un serpente domestico è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere l’oggetto estraneo dal suo apparato digerente. Fortunatamente la procedura ha avuto esito positivo e l’animale si trova ora in buone condizioni di salute.

La vicenda è stata resa nota dallo Small Animal Specialist Hospital di Sydney, la clinica che ha preso in cura lo sfortunato serpente. Monty, questo il nome dell’animale, è stato infatti condotto dai veterinari dalla sua proprietaria: l’animale – ben 18 anni d’età – aveva infatti ingoiato un intero telo mare.

Il serpente è stato sottoposto ad anestesia per poter condurre tutte le indagini diagnostiche del caso, tra cui alcune radiografie ed ecografie per comprendere l’esatta posizione del telo. Dopodiché i medici, armati di speciali pinze, hanno a poco a poco estratto l’oggetto dalle fauci dell’animale, peraltro ritrovando il telo perfettamente integro.

Il ricovero per il pitone fortunatamente è stato molto breve: dopo l’intervento si è dimostrato in perfette condizioni di salute e, per questo motivo, è stato immediatamente riconsegnato alla proprietaria per un pronto ritorno nella sua abitazione.

Al momento non sono noti i dettagli dell’incidente, forse avvenuto in ambiente domestico. Non si esclude che l’animale possa aver scambiato il telone, dati anche i colori accessi, per una gustosa presa: come è noto, i serpenti ingoiano le loro prede per intero, provvedendo poi a una lentissima digestione. Come già accennato, l’animale si trova ora in perfette condizioni di salute, senza nessuna conseguenza dall’intervento subito.

Fonte: Time