Pistola per colla: 3 modelli fra i 20 e i 40 €, come scegliere

Ecco i parametri da tenere sott'occhio quando si acquista una pistola per colla a caldo. E tre suggerimenti per non sbagliare, con prezzi inferiori ai 40€.

La pistola per colla a caldo è un oggetto tra i più versatili e amati dai bricoleur; torna utile in tutti quei contesti in cui si vuole creare qualcosa di unico e solido che la colla tradizionale non riuscirebbe e tenere assieme. Inoltre, funziona con una gran quantità di materiali, inclusi carta, legno, plastica e perfino metalli. Ecco quali caratteristiche dovete tenere d’occhio prima dell’acquisto.

Esistono diversi tipi di pistola per colla a caldo, e la scelta dell’una o dell’altra dipende dal tipo di lavoro da fare:

Pistole a bassa temperatura: Perfette per lavorare coi materiali più delicati, o per creare dei lavoretti coi bambini.

Perfette per lavorare coi materiali più delicati, o per creare dei lavoretti coi bambini. Pistole a alta temperatura: Adatte ai professionisti, e per chi ha bisogno di risultati veloci e duraturi. Esistono pistole a temperatura regolabile, ma di solito costano di più.

Inoltre, alcune hanno un’alimentazione automatica (si preme il grilletto, e la colla avanza), altre invece sono manuali (occorre premere ripetutamente): scegliete quella che preferite, ma a nostro giudizio la prima è più pratica. Infine, non dimenticate di verificare sempre la compatibilità tra lo spessore dello stick di colla che acquistate, e quello supportato dalla pistola.

L’entry Level

Per Grandi e Piccoli Mini Pistola Colla a Caldo Mini Pistola Colla a Caldo con 60 Pezzi Stick di Colla Alta Temperatura Mini Pistola a Colla Grilletto Flessibile. 12,97 € su Amazon

Un prodotto adatto a grandi e piccoli, per piccole riparazioni, decorare con gemme, creare decorazioni per la casa, costumi di grande effetto o cartoline 3D. È perfetto per passare del tempo di qualità coi propri bambini. In più, include già 60 stick di colla a caldo per iniziare subito a divertirsi.

Pistola da 100W

Un prodotto solido, robusto e ragionevolmente veloce, perfetto per l’artigianato, ma anche per riparazioni, decorazioni, fai-da-te e perfino applicazioni industriali. Possiede un riscaldamento ad alta tecnologia PTC molto rapido (bastano 3-5 minuti per iniziare subito a lavorare), e un sistema di controllo intelligente della temperatura.

Per Professionisti

Il Non Plus Ultra Bosch Home and Garden Bosch Home and Garden 603264503 Pkp 18-E Pistola Incollatrice da 200 W, potente e veloce. 42,48 € su Amazon 49,95 € risparmi 7 €

La Bosch Home and Garden è una pistola incollatrice con capacità di estrusione da 20 giri/min a 200W; è compatibile con stick di diametro pari a 11 mm. Include infine un sistema di avanzamento automatico della colla, un controller di preriscaldamento, e un rivestimento protettivo contro il surriscaldamento.