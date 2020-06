Piscine di sabbia: l’ultima tendenza per le vacanze estive

Fonte immagine: Piscinas de Arena NaturSand

Una società spagnola chiamata Piscinas de Arena NaturSand permette di portare il mare dentro casa attraverso uno straordinario progetto.

Il coronavirus ha cambiato le nostre vite: cambiando la nostra alimentazione, incrementando le patologie legate all’ansia e togliendoci la possibilità di viaggiare… almeno per il momento. Una società spagnola, però, non si è arresa a questi condizionamenti e ha cercato un modo per portare il mare a causa delle persone, nonostante il lockdown, nonostante la paura. Piscinas de Arena NaturSand è specializzata in “piscine di sabbia” – piscine personalizzate che sembrano proprio delle spiagge reali. E se le persone ne hanno già una standard, la società può semplicemente convertirla in qualcosa uscito da un paradiso mediterraneo.

Spiagge naturali, luoghi paradisiaci che in un attimo ci portano lontano, ci sanno la sensazione di viaggiare e non essere più legati a doppio filo al distanziamento sociale, alle mascherine o all’igienizzante. Il mare a portata di casa per un’estate libera in famiglia ma comodamente ancorati a casa, senza pericoli, senza ansie. Una soluzione senza prezzo.