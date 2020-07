Il pipistrello gigante? Solo un gioco di prospettiva

Fonte immagine: Twitter

Un pipistrello gigante torna ad allarmare Twitter, ma si tratta di un semplice gioco di prospettiva: non esistono esemplari grandi quanto umani.

Parliamo di: Animali

Un pipistrello gigante spaventa gli utenti di Twitter, allarmati dalle sue incredibili dimensioni. Eppure non solo la foto è tutt’altro che recente, ma la preoccupazione risulta del tutto ingiustificata: si tratta infatti di un semplice gioco di prospettiva.

L’immagine sta circolando rapidamente su Twitter dallo scorso 24 giugno, quando qualcuno ha deciso di renderla nuovamente virale sui social network. Si tratta però di uno scatto ormai datato, risalente al 2018, quando l’ignaro pipistrello fece rapidamente il giro del mondo, passando da un account all’altro. Protagonista dello scatto è un esemplare ripreso nelle Filippine che, almeno apparentemente, risulta alto quanto un umano.

La nuova tornata di condivisioni virali cerca di convincere gli utenti che nelle Filippine esistano pipistrelli grandi quanto umani, degli esemplari decisamente pericolosi e minacciosi. In realtà si tratta di una burla di qualche buontempone: l’esemplare vede dimensioni del tutto normali, è la prospettiva dello scatto a farlo sembrare ciclopico.

A tradire lo spettatore è la ridotta distanza dell’animale dall’obiettivo di ripresa, a cui si aggiunge un motorino sullo sfondo. Proprio per questioni di prospettiva, il pipistrello appare molto grande se confrontato allo scooter: quanto basta per tradire lo sguardo. Per facilitare la comprensione, è lo stesso effetto ottico che i turisti sfruttano per fotografare la Torre di Pisa, fingendo di raddrizzarla.

Diversi esperti sono intervenuti sulla questione, sottolineando come quello ripreso sia un classico pipistrello filippino, dalle dimensioni decisamente più generose rispetto alle specie europee e statunitensi, ma non in grado di eguagliare l’altezza umana. Questo esemplare è infatti lungo solamente 30 centimetri e può contare su un’apertura alare di circa 1.5 metri. Al momento non è dato sapere perché l’immagine sia stata fatta nuovamente circolare, a oltre due anni dalla sua prima tornata virale: alcuni utenti suggeriscono si tratti di uno scherzo in tempo di pandemia, quando l’attenzione sui pipistrelli è elevatissima a livello mondiale.

Fonte: NDTV