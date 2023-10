Piogge senza precedenti: la tempesta Babet sta per arrivare anche in Italia

Babet è la tempesta che attualmente sta condizionando il meteo della Gran Bretagna, ma nei prossimi giorni arriverà anche in Italia. Piogge e venti forti caratterizzeranno tutte le regioni del centro - nord, con condizioni in graduale miglioramento a partire dalla giornata di domenica.

Dopo un inizio di ottobre segnato da temperature insolitamente elevate, la stagione autunnale fa la sua comparsa in modo deciso, riguadagnando il palcoscenico meteorologico in Italia e nell’Europa centro-occidentale. Questo drastico cambiamento climatico è guidato da una potente circolazione ciclonica in formazione ad ovest del Portogallo, che si muove rapidamente verso nord-est.

Babet sta per arrivare anche in Italia

Questo fenomeno, denominato Babet dal Servizio Meteorologico Inglese (MetOffice), è una depressione extra-tropicale che alimenta un potente fronte atmosferico atlantico. Questo fronte avrà un impatto su gran parte dell’Europa, toccando anche il Mediterraneo centrale, le Alpi e l’Italia nelle prossime 72 ore.

Effetti già da venerdì

L’Italia sentirà gli effetti di Babet già nelle prime ore di venerdì, con conseguenze che perdureranno fino alla serata di sabato. Le zone più colpite saranno le regioni settentrionali e quelle affacciate sul Tirreno, dove ci si aspetta forti precipitazioni, rovesci e tempeste localizzate. Sarà essenziale monitorare attentamente le aree prealpine, la Liguria e la Toscana settentrionale, dove sono previste piogge copiose e intense, con accumuli tra 100 e 150 mm in meno di due giorni.

I venti di Scirocco avranno una forte intensità, raggiungendo raffiche di 70-80 km/h e in alcuni punti, come la Sardegna, la Liguria e l’Appennino, toccheranno i 100 km/h. Questo comporterà un notevole aumento dell’agitazione marina, con onde che potrebbero raggiungere i 4-5 metri, aumentando il rischio di mareggiate lungo le coste.

La calda corrente sciroccale determinerà un breve rialzo delle temperature al Centro-Sud, dove potrebbero essere raggiunti nuovamente i 30 °C. Tuttavia, ci si aspetta una netta diminuzione delle temperature nel fine settimana. Domenica, infine, le condizioni meteo dovrebbero iniziare a migliorare.