Piemonte, “legge vergogna”: 7 nuove specie cacciabili

Nuove specie, turismo venatorio e nessuna possibilità di divieto di caccia da parte dei proprietari di fondi: ecco cosa sta succedendo in Piemonte.

Si sta aprendo un dibattito importante in Piemonte: una discussione serrata in merito ad una nuova legge appena entrata in vigore. Approvate in piena estate le variazioni derivanti dalla revisione degli articoli dal 16 al 27 del DDL 83/2020. Si tratta di disposizioni riguardanti l’allargamento dell’attività venatoria. 7 nuove specie saranno cacciabili (allodola, fischione, codone, folaga, canapiglia, marzaiola, pernice bianca).

Non solo: si è parlato anche di abolizione del divieto di caccia nelle domeniche di settembre, abrogazione dei limiti di ingresso per i cacciatori provenienti da altre regioni e perdita del legame cacciatore-territorio. Nessuna possibilità per i proprietari dei fondi di ottenere il divieto di caccia.

Approvata l’apertura della caccia notturna (due ore prima dell’alba e due dopo il tramonto); la riduzione dei capi di abbigliamento ad alta visibilità obbligatori rende meno visibili i cacciatori mettendo a rischio i frequentatori delle aree boschive.

Specie Cacciabili: la risposta di Legambiente

Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, ha dichiarato: