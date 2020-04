Piante tappezzanti: 5 specie da scegliere per il giardino

Fonte immagine: IStock

Vengono chiamate tappezzanti quelle piante a sviluppo fitto e compatto, tale da ricoprire completamente la superficie dove vengono fatte crescere.

Parliamo di: Giardinaggio

Con l’arrivo della bella stagione e la reclusione forzata a casa fino a data da destinarsi una soluzione interessante potrebbe essere quella di dedicarsi alla cura del giardino. Per ottenere un effetto uniforme ed omogeneo una scelta da fare potrebbero essere le piante tappezzanti, così chiamate perché specie in genere perenni sempreverdi e in qualche caso arbustive, capaci di ricoprire interamente il terreno con la loro vegetazione. Per questo, le piante tappezzanti rappresentano una vera e propria alternativa all’erba calpestabile e permettono di allestire, all’interno del giardino, delle aree verdi omogenee ed abbellite da graziosi boccioli colorati. In questo articolo una lista con le 5 migliori da scegliere per il proprio giardino.

5 piante tappezzanti per il giardino