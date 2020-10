Piante da regalare: i diversi significati

I significati che si celano dietro le piante più comuni e come scegliere bene specie e colore per fare il regalo perfetto in ogni occasione speciale.

Regalare una pianta è un gesto semplice che permette di trasmettere un messaggio speciale a chi la riceve. Un modo per esprimere un pensiero e condividere un’emozione, purché si conosca il significato della specie che si desidera donare. Ogni pianta, infatti, si caratterizza per un significato specifico associato a una determinata tipologia, sebbene anche il colore del fiore svolga un ruolo fondamentale per essere sicuri di veicolare il messaggio giusto, evitando ogni fraintendimento.

Spesso, infatti, si ignora il reale significato anche delle piante più comuni e la scelta del colore si basa su fattori meramente estetici, rischiando di non riuscire a esprimere pienamente un’emozione o un sentimento. Ecco alcuni consigli per regalare la pianta perfetta per le occasioni più ricorrenti.

Piante per augurare buon compleanno

Un omaggio floreale è sempre gradito in occasione di un compleanno. La scelta della specie si basa, ad esempio, sul rapporto che lega alla persona festeggiata. Se si tratta di amicizia, ad esempio, sono perfette le piante di dalie o di girasole: la prima esprime un sentimento d’affetto non vincolante, mentre la seconda è perfetta come dono durante la stagione estiva e simboleggia gratitudine, ammirazione e rispetto.

Se la pianta è destinata al partner o alla persona amata, invece, la rosa è certamente il fiore più adatto se non ci si vuole discostare dalla tradizione, ma le alternative più originali non mancano. Il tulipano, ad esempio, rappresenta il vero amore e simboleggia una dichiarazione d’amore in piena regola. Anche l’orchidea è perfetta per augurare buon compleanno ed esprimere un sentimento puro e trasparente. La scelta del colore, inoltre, può aggiungere qualcosa al messaggio che si desidera trasmettere, ricordando sempre che il rosso indica amore e passione.

Piante per festeggiare una nascita

La nascita di un bambino è una delle occasioni più celebrate con il dono di un mazzo di fiori o di una pianta. Nel primo caso si tende a regalare gigli e rose bianche, simbolo di purezza, mentre nel secondo caso sono perfette sia la pianta di geranio bianco sial il melograno. Il geranio bianco simboleggia la purezza ma anche la forza e la capacità di vivere a lungo superando ogni imprevisto. Con il melograno, invece, si augura prosperità e ricchezza al nascituro e alla famiglia in generale.

Piante per la nuova casa

Regalare una pianta a un amico, un collega o un parente che inaugura una nuova casa è un’usanza molto comune. La scelta ricade spesso sul Tronchetto della felicità, che rappresenta una delle piante da appartamento più diffuse grazie anche alla facilità di gestione che la caratterizza. Viene considerata una pianta portafortuna in grado di tenere lontano ansia e stress. Semplice da curare è anche il Ficus Ginseng, una tipologia di bonsai non troppo impegnativo che simboleggia il cambiamento e – secondo la tradizione – attirerebbe la benevolenza divina per gli abitanti della casa. Anche il Giglio della Pace può diventare un regalo molto gradito in caso di trasloco, anche grazie alla capacitò di migliorare la qualità dell’aria interna.

Errori da evitare

Quando si decide di regalare dei fiori o una pianta è quindi fondamentale non lasciare al caso la scelta della tipologia e del colore, tenendo conto del destinatario e dalle circostanze. In ogni caso, è bene conoscere alcune regole di galateo per evitare di commettere errori spiacevoli: