Piaggio, l’Ape car diventa elettrica

Fonte immagine: Piaggio

L'iconica Ape diventa elettrica; il Gruppo Piaggio ha ufficializzato la versione a batteria della sua mitica tre ruote in India.

Parliamo di: Mobilità Sostenibile

Dopo la Vespa anche l’indimenticabile Ape diventa elettrica. Il Gruppo Piaggio ha presentato, a New Delhi, la nuova Ape E-City, sostanzialmente la versione a batteria della mitica tre ruote che ha scritto importanti pagine di storia in Italia e all’estero nel corso degli ultimi decenni. Un modello speciale che permette al Gruppo italiano di entrare nel mercato indiano dei veicoli commerciali elettrici.

Il rinnovamento è all’insegna delle esigenze di mobilità individuale e commerciale, attraverso soluzioni innovative e allo stesso tempo rispettose dell’ambiente. La nuova Ape E-City dispone della tecnologia battery swap, che permette una sostituzione rapida del pacco batteria presso stazioni di servizio automatizzate. La nuova tre ruote elettrica è stata pensata dunque come una risposta efficace alla crescente domanda di soluzioni per la mobilità commerciale, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti tra i centri urbani in India, e al sempre maggiore interesse verso le fonti di energia alternative.

L’Ape elettrica sarà prodotta nello stabilimento del Gruppo Piaggio di Baramati, nello Stato del Maharashtra, ed è disponibile sul mercato indiano a un prezzo in linea con quello della versione a gas naturale. L’India sta puntando molto sulla mobilità elettrica, in particolare per i veicoli a 2 e 3 ruote, avviando il progetto “FAME” che incentiva l’acquisto delle soluzioni a batteria attraverso il taglio di alcune tasse applicate a questi veicoli.

Una rivoluzione all’insegna della mobilità elettrica che Piaggio ha voluto cogliere al volo visto che l’Ape, in India, così come in tutti i Paesi in via di sviluppo, ha permesso negli anni la crescita di una micro-rete imprenditoriale, basata su negozi ambulanti, o piccoli trasportatori grazie alla versione Ape Cargo.

Inoltre, nella speciale versione Calessino, dedicata al trasporto di persone, Ape è comunemente utilizzata come servizio di taxi nelle aree periferiche delle grandi città, collegandole agli hub del centro metropolitano, rispondendo quindi alle necessità di spostamento non soddisfatte dal trasporto pubblico locale.