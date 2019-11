Piadina bio, allerta allergeni: i lotti segnalati dal Ministero

Ritirati alcuni lotti di piadina biologica all'olio, il Ministero della Salute diffonde le informazioni per riconoscere i prodotti a rischio allergene.

Allerta allergeni per la Piadina Biologica Olio. A diffondere quattro diversi avvisi è il Ministero della Salute attraverso il suo sito ufficiale, tramite il quale ha diffuso anche le relative indicazioni per identificare le confezioni coinvolte.

Il ritiro sembra sia scattato in seguito alla segnalazione da parte dello stesso produttore. Coinvolti i marchi Acquafarina, Viaggiator Goloso e Angolo, mentre il produttore è per tutti la Alimenta Produzioni Srl. L’allergene indicato in tutti gli avvisi come presente nei prodotti ritirati è la senape:

Per quanto riguarda la piadina Bio distribuita a marchio Acquafarina il lotto ritirato dal Ministero della Salute è il numero L23592, mentre le confezioni sono da 300 grammi. La data di scadenza indicata in etichetta è il 26-11-2019. Nome o ragione sociale dell’OSA “Alimenta Produzioni Srl”.

Sono due i lotti di piadina Bio distribuiti a marchio Viaggiator Goloso, il numero L43792 (data di scadenza 11-12-2019) e il L23591 (data di scadenza 26-11-2019). Nome o ragione sociale dell'OSA "UNES".

I prodotti a marchio Angolo soggetti a ritiro presentano numero di lotto L23691, come negli altri casi la denominazione di vendita è "Piadina Biologica Olio". La data di scadenza è fissata al 2-12-2019.

Di seguito il messaggio rivolto ai consumatori dal Ministero della Salute, che sottolinea la tipologia dell’allerta e le istruzioni per la tutela della sicurezza alimentare:

Comunicazione di ritiro e richiamo dal mercato da parte del fornitore di farina 0 BIO circa la presenza di cross contaminazione da allergene SENAPE, ne consegue ritiro e richiamo del prodotto finito che ha previsto l’utilizzo dell’ingrediente non conforme. Per ulteriori informazioni rivolgersi a qualita@alimentaproduzioni.it.

