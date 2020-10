Petunie e narcisi: piantarle riduce ansia e stress

Fonte immagine: Pixabay

Petunie e narcisi sono efficaci nel ridurre ansia e stress, insieme ad altre piante: lo svela uno studio incentrato sui benefici del giardinaggio.

Petunie e narcisi non sono solo delle splendide piante con cui rendere più colorato il proprio giardino, ma anche un metodo efficace per ridurre ansia e stress. È quanto rivela un nuovo studio condotto dalla Royal Horticultural Society e pubblicato sulla rivista scientifica Landscape and Urban Planning.

È noto da tempo come curare un piccolo giardino sia utile per la salute. E lo è ancora di più scegliendo le piante ornamentali giuste, conosciute per le loro proprietà calmanti.

Petunie e narcisi: i nemici dello stress

I ricercatori hanno condotto un piccolo esperimento con la comunità di Salford, nel Regno Unito. Ai residenti sono state consegnate delle comuni piante ornamentali da coltivare, sia in casa che in giardino. Gli esperti hanno misurato i livelli di stress e di ansia prima della consegna dei fiori, tramite standard scientifici e analisi ormonali, per poi condurre un follow-up dopo qualche settimana. Lo studio è stato di lungo periodo: 42 nuclei familiari sono stati divisi in due gruppi, il primo ha ottenuto le piante subito, il secondo dopo un anno. In questo modo, i ricercatori hanno potuto approfittare di analisi di controllo.

Dall’analisi è emerso come il giardinaggio si sia dimostrato un metodo efficace per ridurre tutti i parametri correlati ad ansia e stress, dall’aumentato battito cardiaco alla produzione di ormoni come il cortisolo.

Nel dettaglio, prima dello studio solo il 24% dei residenti presentava livelli di cortisolo entro la norma. Percentuale poi salita al 53% al termine dello studio. Lauriane Suyin Chalmin-Pui, a capo della ricerca, ha così commentato:

Abbiamo ora ulteriori evidenze sulla necessità di incorporare le piante in ogni giardino e altro spazio domestico. Questo richiede un cambiamento nel modo in cui progettiamo, pianifichiamo e costruiamo i nostri spazi di vita.

Fra le varietà che si sono rivelate più efficaci, forse per i loro splendidi colori, le già citate petunie. Seguono i narcisi, le azalee, le clematis e la lavandaDa

Fonte: Daily Mail